"Выиграть невозможно!" Портников сделал громкий прогноз по Зеленскому

Украинский журналист Виталий Портников назвал избирательную гонку между кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским боем с тенью, который действующему президенту почти невозможно выиграть.

Такое мнение публицист высказал в блоге на портале "Детали". Он вспомнил о словах Порошенко о том, что Зеленский в глазах избирателя является своеобразной голограммой.

"Сравнение, конечно, имеет право на существование – если учесть, что реального Владимира Зеленского его избиратели практически не видели... Но оказалось, что выиграть у голограммы выборы гораздо труднее, чем у классического оппонента. Порошенко ведет самый настоящий бой с тенью – а тень только насмехается", – написал Портников.

Он отметил, что за последние недели президент, как кажется, "дал больше интервью, чем за все пять лет своего пребывания на посту" и даже пришел на 1+1.

По мнению Портникова, Порошенко, "прекрасно осведомленный об отъезде конкурента в Париж", добивался телефонного разговора с Зеленским "чтобы зритель "опорного" телеканала услышал хотя бы голос "живого" кандидата".

"И, действительно, у части публики этот живой, неподдельный Зеленский вызвал такое же неподдельное изумление. Думаю, до второго тура выборов больше таких ошибок кандидат не допустит, и перед широкой публикой не появится", – написал блогер.

"Самая главная проблема команды Порошенко – это заставить соперника "развиртуалиться" как можно быстрее. А вот самая главная проблема команды Зеленского отнюдь не в том, чтобы прятать своего кандидата до выборов – это как раз не очень сложно. Самая главная проблема и самого Зеленского, и его окружения – в том, что в случае победы на этих выборах виртуализация завершится", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников не исключил, что следующий президент России, который займет кресло Путина, не будет сохранять контроль над аннексированным Крымом, а вернет его в международное правовое поле.

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