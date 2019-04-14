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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Выиграть невозможно!" Портников сделал громкий прогноз по Зеленскому

30.8тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Виталий Портников назвал избирательную гонку между кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским боем с тенью, который действующему президенту почти невозможно выиграть.

Такое мнение публицист высказал в блоге на портале "Детали". Он вспомнил о словах Порошенко о том, что Зеленский в глазах избирателя является своеобразной голограммой.

"Сравнение, конечно, имеет право на существование – если учесть, что реального Владимира Зеленского его избиратели практически не видели... Но оказалось, что выиграть у голограммы выборы гораздо труднее, чем у классического оппонента. Порошенко ведет самый настоящий бой с тенью – а тень только насмехается", – написал Портников.

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Он отметил, что за последние недели президент, как кажется, "дал больше интервью, чем за все пять лет своего пребывания на посту" и даже пришел на 1+1.

По мнению Портникова, Порошенко, "прекрасно осведомленный об отъезде конкурента в Париж", добивался телефонного разговора с Зеленским "чтобы зритель "опорного" телеканала услышал хотя бы голос "живого" кандидата".

"И, действительно, у части публики этот живой, неподдельный Зеленский вызвал такое же неподдельное изумление. Думаю, до второго тура выборов больше таких ошибок кандидат не допустит, и перед широкой публикой не появится", – написал блогер.

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"Самая главная проблема команды Порошенко – это заставить соперника "развиртуалиться" как можно быстрее. А вот самая главная проблема команды Зеленского отнюдь не в том, чтобы прятать своего кандидата до выборов – это как раз не очень сложно. Самая главная проблема и самого Зеленского, и его окружения – в том, что в случае победы на этих выборах виртуализация завершится", – подытожил он.

"Выиграть невозможно!" Портников сделал громкий прогноз по Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников не исключил, что следующий президент России, который займет кресло Путина, не будет сохранять контроль над аннексированным Крымом, а вернет его в международное правовое поле.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВиталий Портников
Место
Украина
Теги
политикавторой тур
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Галицький Данило
Галицький Данило
Портников, тень должна быть от чего-то, да и при свете, ты считаешь, что это виртуальное ссыкло может отдавать тень? Да его нет, он ноль, это дырка от бублика при чём с кадыркиной бутылкой в определённом месте, вот по этому его можно увидеть и узнать, тень от бутылки, возможно поэтому его зеко-манда не показывает народу, и возможно поэтому он, и ездил в Париж к мастерам интимного дела, чтоб привести в порядок свои булки. Во какая была самая главная проблема, поэтому и молчит, чтоб новых проблем не набраться, а то опять на колени придётся вставать, да к мастерам в Париж ехать.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Порошенко бьётся не с тенью, а с результатом своих тёмных мутных дел
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Переселенец Юрій
Переселенец Юрій
Головна проблема зелі що він родився. А як що дуріки дуріка виберуть (дуріки тому що скажи хто твій друг і я скажу хто ти) судьба юща-презедента покажеться йому раем.
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Семёнов Александр, Чувак ты тут явно лишний. Твои умственные способности не позволяют тебе что-то толковое написать. Здесь 5-7 дебилов только мусорят. Вернись в свой мухосранск и там развлекайся с братьями по разуму.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Перерожденец Юрій, Дурики дурика выбрали ещё в2014-м, вся страна до сих пор мается
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