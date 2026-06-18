"Украина имеет сильнейшую армию": еврокомиссар призвал к созданию Европейского оборонного союза с участием Киева

Украина, которая в настоящее время располагает самой сильной в Европе армией с реальным боевым опытом, могла бы войти в состав Европейского оборонного союза (ЕОС). Эту новую структуру на основе межправительственного договора следует открыть не только для стран-членов ЕС: в нее могли бы войти Великобритания, Норвегия, Канада, Турция – и, прежде всего, Украина.

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Об этом в авторской колонке для СМИ заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Его текстом поделилась прессслужба Министерства обороны нашей страны.

Роль Украины – "жизненно важна" для безопасности

Кубилюс призывает создать ЕОС, чтобы обеспечить территориальную оборону участников и сформировать полноценный единый оборонный рынок. Для запуска достаточно 15 государств-подписантов.

"ЕС должен быть жизненно заинтересован в том, чтобы Украина вошла в эту архитектуру – чтобы, прежде всего, использовать украинские оборонные возможности для укрепления нашей собственной оборонной способности. Конечно, на пути к тому, чтобы помочь Украине достичь мира, а затем также укрепить украинскую оборону. Но стоит также смотреть шире – чтобы понять всю важность новой архитектуры европейской безопасности вместе с Украиной. Видеть долгосрочное влияние этого развития на восточную часть европейского континента, включая Россию", – написал комиссар Европейского Союза.

Он добавил, что такой шаг также станет важной движущей силой на пути присоединения Киева к ЕС. Дорожная карта, которую предлагает политик, предусматривает:

сначала неформальный Совет европейской безопасности;

затем ЕОС на основе межправительственного договора;

далее — членство Украины в ЕОС и формализация Совета в его рамках;

параллельно с – я постепенный переход от логики "помощи Украине" к логике поддержки ее победы как условия достижения мира.

Ссылаясь на заявления госсекретаря США Марко Рубио и президента Финляндии Алекса Стубба, Кубилюс назвал Силы обороны Украины "самой сильной армией".

"Сейчас у Украины самая сильная армия не только потому, что в ней самые храбрые солдаты и самые умные генералы. Но и потому, что у нее есть самая сильная инновационная оборонная промышленность. Поэтому Европа также должна быть очень заинтересована в том, чтобы интегрировать ее с европейской оборонной промышленностью", – признав он интерес ЕС.

Чтобы все это реализовать, в Украине должен воцариться устойчивый мир. Поэтому Кубилюс призвал европейских партнеров быть готовыми финансировать план украинской победы.

Как писал OBOZ.UA:

– Российско-украинская война вынуждает обе стороны разрабатывать и оперативно внедрять военные инновации, чтобы получить преимущество на поле боя. В НАТО считают, что у Украины больше шансов выиграть эту гонку.

– Тем временм США планируют сократить свои военные ресурсы в Европе и вывести значительную часть американской военной техники. Вместо этого Вашингтон призвал союзников по НАТО восполнить образовавшиеся "пробелы" собственными силами.

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