Во Львове женщина родила девятого ребенка: теперь в семье шесть дочерей и трое сыновей. Фото

Во Львове 42-летняя женщина стала мамой уже в девятый раз –, в семье теперь воспитывают шесть дочерей и трех сыновей. Малыш появился на свет в больнице Святой Анны Первого медицинского объединения Львова и родился здоровым и крепким.

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Несмотря на большой опыт материнства, женщина признается, что каждые роды для не – т особым переживанием. Об этом сообщили в больнице Святой Анны.

Речь идет о 42-летней Анне из Одесской области, которая всю жизнь мечтала о большой семье. Впервые она стала мамой в 20 лет, а впоследствии в семье родилось уже восемь детей. Женщина занималась воспитанием детей, хозяйством, а также содержала домашнюю ферму и продавала молочную продукцию.

После начала полномасштабной войны старший сын семьи убедил мать переехать во Львов из-за небезопасной обстановки в Одесской области. В новом городе Анна устроилась на работу в клининговую компанию, а впоследствии снова забеременела. В декрет она ушла всего за месяц до родов.

Роды начались на 41-й неделе беременности. Несмотря на многолетний опыт, женщина призналась, что волнение перед рождением ребенка не исчезло. По её словам, каждый ребёнок появляется на свет по-особенному, и каждая встреча с ним остаётся чудом.

"Это была моя девятая беременность и девятые роды. Казалось бы, за столько лет я уже должна была привыкнуть к рождению детей. Но нет. Каждый ребенок приходит в этот мир по-особенному, а первая встреча с ним навсегда остается чудом", — – делится многодетная мама.

На свет появился мальчик, которого назвали Левко. Его вес составил 3800 граммов, а состояние здоровья врачи оценили в 9/10 баллов по шкале Апгар, что свидетельствует об отличных показателях новорожденного.

"После многих родов организм женщины меняется, и риски – от слабой родовой деятельности до кровотечений – возрастают. Но эта прекрасная мамочка справилась на отлично, а мы были рядом", — – рассказывает акушер-гинеколог больницы Святой Анны Виктория Цариник.

Акушер-гинеколог больницы отметила, что, несмотря на предыдущие роды, каждая последующая беременность сопряжена с собственными рисками, однако на этот раз всё прошло успешно. По её словам, пациентка хорошо справилась с родами, а медицинская бригада была рядом на всех этапах.

Сама Анна поблагодарила медиков за поддержку и профессионализм, отметив, что благодаря их работе её сын родился здоровым. Она также обратилась к другим женщинам, готовящимся к материнству, призвав не бояться родов и доверять врачам.

Сейчас в семье воспитывают шесть дочерей и трех сыновей. Мать говорит, что счастлива быть многодетной и получать от детей любовь и поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи спасли 28-летнюю женщину с крайне тяжелой формой пневмонии, у которой почти полностью отказали легкие. Пациентку в критическом состоянии доставили из Волыни после того, как другие медучреждения не смогли взяться за лечение.

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