Трампу не продлили исключение из санкций против РФ: что это означает

Министерство финансов США не опубликовало решение о продлении действия разрешения, которое исключало российскую морскую нефть из-под санкций. Таким образом, исключение для РФ перестало действовать с полуночи.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. В то же время президент Дональд Трамп и представители правительства не подтвердили, означает ли это автоматическое возобновление ограничений.

Стоит отметить, что президенты США и Ирана подписали мирное соглашение, которое предусматривает прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и разминирование Ормузского пролива. Это означает возобновление судоходства по одному из главных нефтяных путей мира –, до начала конфликта через Ормузский пролив проходило примерно 20–30 % от общемировых поставок нефти.

После начала блокады администрация Трампа ввела временные послабления в отношении российской нефти, чтобы помочь уязвимым экономикам справиться с энергетическим кризисом. Но прекращение войны, очевидно, меняет ситуацию.

Позиция Трампа

Во время саммита G7 во Франции Трамп осторожно прокомментировал возможность возобновления санкций против РФ. В частности, он связал это с динамикой рынка.

"Мы изучаем этот вопрос. Смотрим, насколько сильно упадет цена на нефть, она сейчас действительно стремительно летит вниз", – сказал глава Белого дома.

17 июня он уже намекал на готовность Белого дома отменить исключения для России. "Вскоре мы сможем это сделать, поскольку теперь нефть снова потекла", — – сказал он.

Следует отметить, что в течение последних месяцев США уже несколько раз допускали истечение срока действия этих разрешений. Впрочем, через несколько дней их всё равно продлевали.

Иранский фактор

Источники журналистов утверждают, что по условиям прекращения войны Иран сможет начать продажу нефти сразу после официальной церемонии подписания соглашения, состоявшейся 18 июня. В то же время для полного восстановления объемов добычи нефти и газа потребуются месяцы.

На фоне этих событий в Кремле уже заявили о визите в Россию в ближайшее время американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые возглавляют дипломатические усилия США по прекращению войны в Украине.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о падении добычи нефти в России до 8,7 миллиона баррелей в сутки, что на 5% меньше, чем год назад, и на 10% ниже запланированного уровня, а также снизил прогноз на весь 2026 год из-за украинских ударов по нефтяной инфраструктуре. Украинские дроны дальнего действия начали атаковать уже не только НПЗ и нефтебазы, но и отдаленные районы добычи, вынуждая Москву пересматривать экспортную политику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!