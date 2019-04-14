"Виграти неможливо!" Портников зробив гучний прогноз по Зеленському

Український журналіст Віталій Портников назвав виборчу гонку між кандидатами Петром Порошенком і Володимиром Зеленським боєм із тінню, який чинному президенту майже неможливо виграти.

Таку думку публіцист висловив у блозі на порталі "Детали". Він згадав про слова Порошенка про те, що Зеленський в очах виборця є своєрідною голограмою.

"Порівняння, звичайно, має право на існування – якщо врахувати, що реального Володимира Зеленського його виборці практично не бачили... Але виявилося, що виграти у голограми вибори набагато важче, ніж у класичного опонента. Порошенко веде справжнісінький бій із тінню – а тінь тільки насміхається", – написав Портников.

Він зазначив, що за останні тижні президент, як здається, "дав більше інтерв'ю, ніж за всі п'ять років свого перебування на посаді" і навіть прийшов на 1+1.

На думку Портникова, Порошенко, "прекрасно обізнаний про від'їзд конкурента в Париж", домагався телефонної розмови із Зеленським "щоб глядач "опорного" телеканалу почув хоча б голос "живого" кандидата".

"І, дійсно, у частині публіки цей живий, непідробний Зеленський викликав таке ж непідробне здивування. Думаю, до другого туру виборів більше таких помилок кандидат не допустить, і перед широкою публікою чи не з'явиться", – написав блогер.

"Найголовніша проблема команди Порошенка – це змусити суперника "развіртуалитися" якомога швидше. А ось найголовніша проблема команди Зеленського аж ніяк не в тому, щоб ховати свого кандидата до виборів – це як раз не дуже складно. Найголовніша проблема і самого Зеленського, і його оточення – в тому, що в разі перемоги на цих виборах віртуалізація завершиться", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников не виключив, що наступний президент Росії, який займе крісло Путіна, не буде зберігати контроль над анексованим Кримом, а поверне його в міжнародне правове поле.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!