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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Виграти неможливо!" Портников зробив гучний прогноз по Зеленському

30.7тЧитати матеріал російською

Український журналіст Віталій Портников назвав виборчу гонку між кандидатами Петром Порошенком і Володимиром Зеленським боєм із тінню, який чинному президенту майже неможливо виграти.

Таку думку публіцист висловив у блозі на порталі "Детали". Він згадав про слова Порошенка про те, що Зеленський в очах виборця є своєрідною голограмою.

"Порівняння, звичайно, має право на існування – якщо врахувати, що реального Володимира Зеленського його виборці практично не бачили... Але виявилося, що виграти у голограми вибори набагато важче, ніж у класичного опонента. Порошенко веде справжнісінький бій із тінню – а тінь тільки насміхається", – написав Портников.

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Він зазначив, що за останні тижні президент, як здається, "дав більше інтерв'ю, ніж за всі п'ять років свого перебування на посаді" і навіть прийшов на 1+1.

На думку Портникова, Порошенко, "прекрасно обізнаний про від'їзд конкурента в Париж", домагався телефонної розмови із Зеленським "щоб глядач "опорного" телеканалу почув хоча б голос "живого" кандидата".

"І, дійсно, у частині публіки цей живий, непідробний Зеленський викликав таке ж непідробне здивування. Думаю, до другого туру виборів більше таких помилок кандидат не допустить, і перед широкою публікою чи не з'явиться", – написав блогер.

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"Найголовніша проблема команди Порошенка – це змусити суперника "развіртуалитися" якомога швидше. А ось найголовніша проблема команди Зеленського аж ніяк не в тому, щоб ховати свого кандидата до виборів – це як раз не дуже складно. Найголовніша проблема і самого Зеленського, і його оточення – в тому, що в разі перемоги на цих виборах віртуалізація завершиться", – підсумував він.

"Виграти неможливо!" Портников зробив гучний прогноз по Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников не виключив, що наступний президент Росії, який займе крісло Путіна, не буде зберігати контроль над анексованим Кримом, а поверне його в міжнародне правове поле.

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Особи
Віталій ПортніковВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
політикавторой тур
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Галицький Данило
Галицький Данило
Портников, тень должна быть от чего-то, да и при свете, ты считаешь, что это виртуальное ссыкло может отдавать тень? Да его нет, он ноль, это дырка от бублика при чём с кадыркиной бутылкой в определённом месте, вот по этому его можно увидеть и узнать, тень от бутылки, возможно поэтому его зеко-манда не показывает народу, и возможно поэтому он, и ездил в Париж к мастерам интимного дела, чтоб привести в порядок свои булки. Во какая была самая главная проблема, поэтому и молчит, чтоб новых проблем не набраться, а то опять на колени придётся вставать, да к мастерам в Париж ехать.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Порошенко бьётся не с тенью, а с результатом своих тёмных мутных дел
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Переселенец Юрій
Переселенец Юрій
Головна проблема зелі що він родився. А як що дуріки дуріка виберуть (дуріки тому що скажи хто твій друг і я скажу хто ти) судьба юща-презедента покажеться йому раем.
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Семёнов Александр, Чувак ты тут явно лишний. Твои умственные способности не позволяют тебе что-то толковое написать. Здесь 5-7 дебилов только мусорят. Вернись в свой мухосранск и там развлекайся с братьями по разуму.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Перерожденец Юрій, Дурики дурика выбрали ещё в2014-м, вся страна до сих пор мается
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