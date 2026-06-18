В Украине запустили новый "специальный" поезд: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд из Киева в популярный среди туристов Львов. Особенность же поезда в том, что он будет временным – рейсы запланированы только на 23 и 24 июня. Билеты же на него уже поступили в продажу – и, в частности, и на рейс 23 июня из Киева в вагоны 1 класса стоят 863 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 743/744.

На рейсы будет выходить состав "Инетрсити +".

Время в пути составит 6 часов.

"Маршрут Киев – Львов и в обратном направлении наиболее популярен. За прошедшую неделю им проехали 21 тысяча пассажиров", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Из Киева поезд будет отправляться в 6:36. Прибытие во Львов – 12:53.

Отправление со Львова – 15:49. Прибытие в столицу – 22:24.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:

даты отправления;

класса вагона;

направления.

Так, на 23 июня из Киева в вагоны 1 класса билеты стоят 863 грн. Во 2-й класс – 588 грн.

На 24 июня из Киева – 912 грн. Во 2-й класс – 588 грн.

Так, на 24 июня со Львова в вагоны 1 класса билеты стоят 863 грн. Во 2-й класс – 588 грн.

На 24 июня со Львова – 912 грн. Во 2-й класс – 588 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступит в силу уже 28 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!