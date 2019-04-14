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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский или Порошенко? Украинцы высказались о сигнале Запада

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Украинцы считают, что встреча президента Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном – это попытка Запада оценить ситуацию с выборами в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 18,8 тысяч человек.

"И Зеленский, и Порошенко встретились с Макроном: о чем это говорит?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

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Зеленский или Порошенко? Украинцы высказались о сигнале Запада

BBC

34% респондентов выбрали такой вариант: "Запад решил оценить ситуацию "поближе".

28% опрошенных сказали, что таким образом "с Зеленским знакомились, а Порошенко был с рабочим визитом".

10% пользователей предположили, что, сделав подобный шаг, "Европа признала демократичные выборы в Украине"

Еще 10% читателей сайта сказали: "Оба кандидата искали поддержки у западного друга".

16% заявили, что "двойная" встреча свидетельствует "о гарантии работы ЕС с любым следующим президентом Украины".

Наименьшее количество респондентов (2%) выбрали такой вариант ответа: "Европа и Украина искали пути давления на Россию".

Зеленский или Порошенко? Украинцы высказались о сигнале Запада

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 12 апреля оппонент Зеленского Петр Порошенко также встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

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Тема
Опросы Обозревателя
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЭммануэль Макрон
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентаполитика
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