Зеленский или Порошенко? Украинцы высказались о сигнале Запада

Украинцы считают, что встреча президента Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном – это попытка Запада оценить ситуацию с выборами в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 18,8 тысяч человек.

"И Зеленский, и Порошенко встретились с Макроном: о чем это говорит?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

BBC

34% респондентов выбрали такой вариант: "Запад решил оценить ситуацию "поближе".

28% опрошенных сказали, что таким образом "с Зеленским знакомились, а Порошенко был с рабочим визитом".

10% пользователей предположили, что, сделав подобный шаг, "Европа признала демократичные выборы в Украине"

Еще 10% читателей сайта сказали: "Оба кандидата искали поддержки у западного друга".

16% заявили, что "двойная" встреча свидетельствует "о гарантии работы ЕС с любым следующим президентом Украины".

Наименьшее количество респондентов (2%) выбрали такой вариант ответа: "Европа и Украина искали пути давления на Россию".

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 12 апреля оппонент Зеленского Петр Порошенко также встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

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