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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы в Украине: ЦИК принял решение по представителям России

1.8тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине 31 марта.

Как передает Укринформ, в ЦИК ответили ОБСЕ: причина отказа заключается в том, что Россия признана в Украине страной-агрессором.

Соответствующее обращение поступило в ЦИК от Бюро вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на выборах.

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"24 человека из предложенных 684 являются гражданами Российской Федерации и в соответствии с требованиями закона не могут быть официальными наблюдателями", — подчеркнули в ЦИК.

Выборы в Украине: ЦИК принял решение по представителям России

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам свежих исследований, выборы в Украине, вероятнее всего, пройдут в два тура. Сейчас же лидером электоральных симпатий остается Владимир Зеленский, опережая на 6% Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

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Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хороший повод нам не признавать "выборы" на Окраине. Со всеми вытикающими... Хохлы, вы реально самая тупая нация в Мире!!!
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