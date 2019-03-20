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Вибори президента України 2019

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Вибори в Україні: ЦВК прийняла рішення по представниках Росії

1.8тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні 31 березня.

Як передає Укрінформ, в ЦВК відповіли ОБСЄ: причина відмови полягає в тому, що Росія визнана в Україні країною-агресором.

Відповідне звернення надійшло до ЦВК від Бюро разом з іншими документами про реєстрацію офіційних спостерігачів на виборах.

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"24 людини із запропонованих 684 є громадянами Російської Федерації і відповідно до вимог закону не можуть бути офіційними спостерігачами", — підкреслили в ЦВК.

Вибори в Україні: ЦВК прийняла рішення по представниках Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами свіжих досліджень, вибори в Україні, швидше за все, пройдуть у два тури. Зараз же лідером електоральних симпатій залишається Володимир Зеленський, випереджаючи на 6% Юлію Тимошенко і Петра Порошенка.

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Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хороший повод нам не признавать "выборы" на Окраине. Со всеми вытикающими... Хохлы, вы реально самая тупая нация в Мире!!!
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