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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Вибори в Україні: Кремль зробив першу заяву

2.8тЧитати матеріал російською

Кремль не буде нікого вітати з виходом у другий тур президентських виборів в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, зазначивши, що кампанія ще не завершилася, і це було б невірно, передає ФАН.

"Ми уважно стежимо за заявами кандидатів, особливо в тій частині, яка стосується відносин із Росією. Нам, звичайно, хотілося б, щоб перемогла не партія війни, а партія миру, щоб можна було поетапно вирішувати всі питання, в тому числі таке складне питання, як врегулювання ситуації на Донбасі", — сказав він.

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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 березня в Україні пройшли вибори президента-2019. Українці обирали серед 39 кандидатів.

  • Результати Національного екзит-полу показали, що Україну чекає другий тур, і в нього виходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%). Юлія Тимошенко (14,2%) займає третє місце.

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Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Про партию мира говорят кацапы, которые пришли к нам с войной на Донбасс!! Лицемерие и наглость всегда были присущи кацапне!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Чумы Лекарь, Как то по куй, кто будет уничтажать Украину...попрошаенко или клоун!!! А выпасать свiдомо МАНДАйнутую отару будет все равно ЖИ 2 !!!
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Константинов Villi
Константинов Villi
Как-то похуй на их скрепанутые поздравления, признания и т.д.
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