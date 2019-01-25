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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы президента Украины: ЦИК зарегистрировал уже 19 кандидатов. Полный список

1.3тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Об этом стало известно из решения ЦИК от 25 января. Список насчитывает уже 19 претендентов.

Так, официально кандидатами в президенты стали лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

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Александр Вилкул

Александр Вилкул

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Олег Ляшко

Олег Ляшко

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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

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В президентскую гонку вступил также экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Александр Мороз

Александр Мороз

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Список претендентов на пост главы государства официально пополнился народным депутатом от партии "Народный контроль" Дмитрием Добродомовым, а также самовыдвиженцем, народным депутатом от фракции БПП Аркадием Корнацким.

Дмитрий Добродомов

Дмитрий Добродомов

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Аркадий Корнацкий

Аркадий Корнацкий

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Ранее кандидатами в президенты были зарегистрированы лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также официальный статус кандидата на пост главы Украины получили Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк решил не баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

  • В Украине перед выборами президента уже фиксируются нарушения избирательного законодательства, на которые Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины сразу же реагирует.

  • Президент Украины Петр Порошенко заявит о решении пойти на второй президентский срок 2 февраля.

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Персоны
Юлия ТимошенкоОлег ЛяшкоАлександр МорозАлександр Вилкул
Место
Украина
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Kapitan Dmitriy
Kapitan Dmitriy
Шваль и подонки!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мало.Нужно ещё столько же.
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