Выборы президента Украины: ЦИК зарегистрировал уже 19 кандидатов. Полный список

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Об этом стало известно из решения ЦИК от 25 января. Список насчитывает уже 19 претендентов.

Так, официально кандидатами в президенты стали лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

Александр Вилкул Facebook

Олег Ляшко Facebook

Юлия Тимошенко Facebook

В президентскую гонку вступил также экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Александр Мороз Facebook

Список претендентов на пост главы государства официально пополнился народным депутатом от партии "Народный контроль" Дмитрием Добродомовым, а также самовыдвиженцем, народным депутатом от фракции БПП Аркадием Корнацким.

Дмитрий Добродомов Facebook

Аркадий Корнацкий Facebook

Ранее кандидатами в президенты были зарегистрированы лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также официальный статус кандидата на пост главы Украины получили Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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