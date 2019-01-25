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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы президента: Порошенко резко изменил планы

8.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявит о выдвижении на второй президентский срок 29 января, хотя ранее озвучивалась другая дата.

Как сообщили источники "Украинской правды", мероприятие пройдет в Международном выставочном центре в Киеве.

По информации инсайдеров, там будут не только депутаты Блока Петра Порошенко, но и члены правительства, которые представляют эту политическую силу, в том числе премьер Владимир Гройсман, а также мэр Киева Виталий Кличко.

"Это будет не съезд партии, скорее всего, Порошенко пойдет как самовыдвиженец", - уточнил собеседник.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Народный депутат от БПП Мустафа Найем также подтвердил дату выдвижения Порошенко, отметив, что там будет присутствовать бывший генсек НАТО, внештатный советник Порошенко Андерс Фог Расмуссен.

"На мероприятии по выдвижению кандидата в президенты Андерс Фог Расмуссен будет присутствовать лично. Предварительная дата мероприятия - 29 января",- написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Скирда Женя
Скирда Женя
Порошенко Наш президент!!!!!!!
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0
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Петю все уважают, его европейские партнёры и даже его фотограф, которые просто ржали над заправленным пиджаком в трусы. Это как дебилу наклеить на спину бумажку с надписью "ударь меня".
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6
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Иванов Петр
Иванов Петр
Poroshenko Petro,почему "как"?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Порошенко равно Янукович!!!
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