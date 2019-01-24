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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Яценюк внезапно отказался от участия в выборах президента: названа замена

1.8тЧитать материал на украинском

Глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк решил не баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Об этом сообщил со ссылкой на источник главный редактор Радио НВ Валерий Калныш. Он добавил, что на съезде партии предложат другую кандидатуру на пост.

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Источник уточнил, что кандидатом будет первый заместитель председателя фракции Народного Фронта в Верховной Раде Андрей Тетерук.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

Тетерук

Тетерук

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Яценюк идет в президенты.

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Персоны
Арсений ЯценюкАндрей Тетерук
Место
Украина
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Зря. Прикольная личность. Мог бы не пожадничать и купить себе избирателей.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Эту сволочь судить надо и кулю в лоб
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