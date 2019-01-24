Яценюк внезапно отказался от участия в выборах президента: названа замена

Глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк решил не баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Об этом сообщил со ссылкой на источник главный редактор Радио НВ Валерий Калныш. Он добавил, что на съезде партии предложат другую кандидатуру на пост.

Источник уточнил, что кандидатом будет первый заместитель председателя фракции Народного Фронта в Верховной Раде Андрей Тетерук.

Арсений Яценюк

Тетерук

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Яценюк идет в президенты.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!