Выборы президента в Украине: куда и кому жаловаться на нарушения

В Украине перед выборами президента уже фиксируются нарушения избирательного законодательства, на которые Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины сразу же реагирует.

Об этом отчитался глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Отмечается, что с начала избирательной кампании (31 декабря 2018) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации.

"Нарушения избирательного законодательства – особый процесс. И тут Нацполиция будет максимально открывать информацию для публичного доступа, в пределах процессуальных норм, конечно", – пообещал он.

Выборы президента Украины РБК

По его словам, в МВД создана специальная рабочая группа для мониторинга законности избирательного процесса и работы с обращениями граждан и общественных организаций, а также сообщениями в СМИ и соцсетях.

"Для всех, кто хочет проинформировать о фактах или подозрениях о нарушении избирательного процесса, сообщаю контакты нашей рабочей группы: Телефон: 044-254-97-56 (з 8-00 до 20-00, с 1 марта по 23 апреля – круглосуточно). Адрес: redactor@police.gov.ua", – написал Аваков.

Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдателей из России не пустят на президентские выборы в Украине, назначенные на 31 марта 2019 года.

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