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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко заявит о выдвижении в президенты: названа дата 

1.4тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявит о выдвижении на второй президентский срок 2 февраля.

Об этом сообщил источник в руководстве фракции БПП, передает LB.ua. "Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит", - сказал народный депутат.

Собеседник напомнил, что согласно действующему законодательству кандидаты могут подавать документы для регистрации в ЦИК до 3 февраля включительно.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба Администрации президента

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"Как известно, Юлия Тимошенко заявит об участии в выборах на День соборности 22 января. Порошенко же это сделает в начале февраля", - добавил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Слобода Виктория
Слобода Виктория
Це дуже позитивно і символічно, що Юлія Володимирівна, заявить про участь у виборах на День соборності!
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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Порошенко .Я его поддержу.Если Янукович мог спасти Украину и сделатьеё европейской державой,то Порошенко её уничтожит.Потому и поддержу украинцев в выборе -В Тернополе пожарные ликвидировали возгорание. Жильцов из задымленного здания вывели Рядовой вроде бы случай, если бы не одно но. Пожар возник из-за того, что на кухне многоквартирного дома в центре города жильцы развели костер. Просто чтобы согреться
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
"демократический" смешко звучит, в отношении бандеровского концлагеря)))
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