Порошенко заявит о выдвижении в президенты: названа дата 

Президент Украины Петр Порошенко заявит о выдвижении на второй президентский срок 2 февраля.

Об этом сообщил источник в руководстве фракции БПП, передает LB.ua. "Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит", - сказал народный депутат.

Собеседник напомнил, что согласно действующему законодательству кандидаты могут подавать документы для регистрации в ЦИК до 3 февраля включительно.

Петр Порошенко Пресс-служба Администрации президента

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"Как известно, Юлия Тимошенко заявит об участии в выборах на День соборности 22 января. Порошенко же это сделает в начале февраля", - добавил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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