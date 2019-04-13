Вибори-2019 в Україні: як перевірити себе у списках виборців

В Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента. Українці можуть перевірити, чи є вони у виборчих списках онлайн.

OBOZREVATEL дізнався, які прості кроки потрібно зробити, щоб знайти своє ім'я у виборчих списках.

Що необхідно зробити:

зайти на сайт Державного реєстру;

увійти в Особистий кабінет;

перейти в розділ "Перевірка включення";

заповнити форму: ПІБ, дату народження, місце проживання і електронну пошту;

дочекатися коду, який прийде на пошту. Він буде дійсний лише 15 хвилин, тому вводити його потрібно відразу після отримання.

Якщо Ви є в списках

Після цього ви можете перевірити свої дані прямо на сайті і якщо ви помітили помилку в своїх даних, доведеться йти в найближчий реєстр і повідомити про це. Однак технічні помилки можуть бути виправлені в день голосування на виборчій дільниці за умови, що всі інші дані збігаються.

Якщо Вас немає в списках

У тому випадку, якщо система вас не знайшла, вирішити це питання онлайн не вийде. Доведеться відправитися в орган ведення реєстру виборців. Де знайти найближчий – дивіться тут.

При собі потрібно мати:

- паспорт та його копію;

- час на написання заяви про внесення у списки виборців у вашому районі.

Згідно із законом заява може бути подана не пізніше, ніж за п'ять днів до виборів, тобто до 16 квітня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в Україні пройшли вибори президента. За результатами голосування у другому турі змагалися Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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