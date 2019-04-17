Выборы-2019: стало известно, сколько украинцев изменили место голосования

Перед вторым туром выборов президента Украины более 300 тысяч избирателей изъявили намерение голосовать не по месту регистрации.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель службы-распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах. По его словам, ко второму туру число избирателей в списках, по сравнению с первым туром, выросло.

"Перед повторным голосованием таким правом воспользовались 325 тыс. наших избирателей. Тех, которые изменили место голосования на Киев, у нас более 55 тыс. Но есть те, которые меняли Киев на другие места – таких 17 тыс.", – сообщил Стельмах.

Чиновник уточнил, что всего в Госреестре более 35 миллионов избирателей, но часть из них проживает на оккупированных территориях, где не организовываются и не проводятся выборы.

"Количество избирателей, которые были включены в списки, в первом туре была близким к 30 млн, а сейчас составляет немногим более 30 млн. Мы видим увеличение числа избирателей, включенных в списки, по причине, что часть избирателей зарегистрировала свое место жительства в этот период", – сказал он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве были зафиксированы огромные очереди желающих изменить место голосования.

15 апреля в Украине истек срок, когда избиратели могли подать заявление о голосовании по месту фактического проживания или работы, а не постоянной регистрации.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал