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Выборы президента Украины 2019

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Выборы-2019: как голосовать не по месту регистрации во втором туре

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Для того, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по месту регистрации, избирателю необходимо пройти процедуру временного изменения места голосования.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, напомнив, что второй тур состоится в воскресенье, 21 апреля.

"Друзья, хочу напомнить, что 21 апреля состоится второй тур выборов Президента Украины. Важно. Чтобы принять в них участие не по месту регистрации, нужно обязательно еще раз пройти процедуру временного изменения места голосования", — написал Петренко.

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Глава Минюста отметил, что до 15 апреля 2019 года включительно можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей:

- по месту нахождения в день выборов;

- по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать;

- по адресу регистрации.

Петренко также добавил, также до 18 апреля 2019-го включительно можно обратиться с иском об уточнении списка избирателей. Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

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Персона
Павел Петренко
Место
Украина
Тег
Минюст
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