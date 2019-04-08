Выборы-2019: как голосовать не по месту регистрации во втором туре

Для того, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по месту регистрации, избирателю необходимо пройти процедуру временного изменения места голосования.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, напомнив, что второй тур состоится в воскресенье, 21 апреля.

"Друзья, хочу напомнить, что 21 апреля состоится второй тур выборов Президента Украины. Важно. Чтобы принять в них участие не по месту регистрации, нужно обязательно еще раз пройти процедуру временного изменения места голосования", — написал Петренко.

Глава Минюста отметил, что до 15 апреля 2019 года включительно можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей:

- по месту нахождения в день выборов;

- по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать;

- по адресу регистрации.

Петренко также добавил, также до 18 апреля 2019-го включительно можно обратиться с иском об уточнении списка избирателей. Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

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