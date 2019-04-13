Выборы-2019: украинским избирателям дали полезный совет

Украинские избиратели, которые хотят изменить место голосования на выборах президента, могут избежать стояния в длинных очередях.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, комментируя огромные очереди избирателей в Киеве.

Чиновник считает, что таким избирателям, особенно в столице, стоит задуматься о смене места голосования: "В киевских отделениях сейчас, безусловно, будут очереди. В Киевской области очереди значительно меньше. Возможно, стоит поменять место голосования на территорию рядом, например, на Бровары. Это займет меньше времени".

На вопрос, успеют ли 230 тысяч избирателей, которые регистрировались на первый тур выборов, изменить место регистрации, Стельмах ответил: "Это очень сложное задание, поскольку для первого тура был значительно больший срок у избирателей – почти 3 месяца. Сейчас несколько иная ситуация – у нас есть 11 дней, за которые это необходимо сделать. Но те данные, которые мы видим, свидетельствуют, что скорее всего даже большее количество наших граждан, во всяком случае в Киеве, изменят место голосования".

По словам чиновника, на сегодняшний день изменили временное место голосования на Киев более 21 тысячи граждан.

"Если смотреть на первый тур, общее количество у нас было 48 тысяч. Впереди у нас еще 5 рабочих дней, и за эти дни количество будет еще больше", – отметил он.

Стельмах также прокомментировал огромные очереди под районными отделами регистрации избирателей.

"Обработкой обращений занимаются не какие-то временные комиссии, а работники ведения Государственного реестра избирателей. У нас есть соответствующая штатная численность, определенная Кабинетом министров Украины, в зависимости от количества избирателей. Каждый такой работник получает специальный доступ на работу с персональными данными, и сильно увеличить штаты мы никоим образом не можем", – подчеркнул он.

Чиновник констатировал, что более 3,3 млн взрослых граждан Украины фактически проживают не там, где они зарегистрированы – это и вызывает такую ситуацию.

"Какая-то часть людей хочет получить субсидию и снимается с регистрации, кто-то прячется от армии, кто-то не может оформить договор аренды, потому что арендодатель не хочет платить налог", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции Украины Павел Петренко дал инструкцию украинским избирателям, как пройти пройти процедуру временного изменения места голосования.

В Киеве выстроились огромные очереди украинцев, которые захотели изменить место голосования на время проведения второго тура выборов.

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