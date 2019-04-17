Вибори-2019: стало відомо, скільки українців змінили місце голосування

Перед другим туром виборів президента України понад 300 тисяч виборців виявили намір голосувати не за місцем реєстрації.

Про це розповів в ефірі ObozTV керівник служби-розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. За його словами, до другого туру кількість виборців у списках, порівняно з першим туром, зросла.

"Перед повторним голосуванням таким правом скористалися 325 тис. наших виборців. Тих, котрі змінили місце голосування на Київ, у нас понад 55 тис. Але є ті, які змінювали Київ на інші місця – таких 17 тис.", – повідомив Стельмах.

Чиновник уточнив, що всього в Держреєстрі понад 35 мільйонів виборців, але частина з них проживає на окупованих територіях, де не організовуються і не проводяться вибори.

"Кількість виборців, які були включені до списків, у першому турі була близькою до 30 млн, а зараз становить трохи більше 30 млн. Ми бачимо збільшення числа виборців, включених до списків, із причини, що частина виборців зареєструвала своє місце проживання в цей період", – сказав він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві були зафіксовані величезні черги бажаючих змінити місце голосування.

15 квітня в Україні сплив термін, коли виборці могли подати заяву щодо голосування за місцем фактичного проживання або роботи, а не постійної реєстрації.

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