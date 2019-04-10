Вибори 2019: адвокат сказала, що загрожує Порошенку за фото з Путіним

Розміщення на передвиборних рекламних бордах Петра Порошенка фотографії президента РФ Володимира Путіна може порушувати закони про рекламу і веденні агітації.

За це чинний президент і кандидат на цей пост Порошенко може понести адміністративну відповідальність, пише Hromadske. Для фіксації порушення необхідно звернутися в поліцію, яка повинна підтвердити або спростувати наявність порушень.

"Може бути порушення ст. 8 Закону про рекламу в тій частині, що в рекламних цілях може бути зображено особа тільки за її письмовою згодою. Крім того, ст. 64 Закону про ведення агітації передбачає заборону участі у передвиборній агітації іноземних громадян", – пояснила медіаюрістка і адвокат Людмила Панкратова.

Білборди Порошенко із Путіним УНІАН

Вона також зазначила, що інший кандидат на пост президента може звернутися до суду і заявити про порушення закону.

Нагадаємо, що білбори "Порошенко проти Путіна" з'явилися в українських містах з 9 квітня. У штабі президента зізналися, що ідея їх створення дійсно належить їм, однак не назвали її автора.

Білборди Порошенко із Путіним Sapranov Yuriy

Як писав OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко в 2018 році задекларував 122 мільйонів гривень видатків на рекламу.

Проте в декларації не конкретизовано, за яку саме рекламу глава держави платив – телерекламу, зовнішню або рекламу в соціальних мережах.

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