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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Вибори 2019: адвокат сказала, що загрожує Порошенку за фото з Путіним

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Розміщення на передвиборних рекламних бордах Петра Порошенка фотографії президента РФ Володимира Путіна може порушувати закони про рекламу і веденні агітації.

За це чинний президент і кандидат на цей пост Порошенко може понести адміністративну відповідальність, пише Hromadske. Для фіксації порушення необхідно звернутися в поліцію, яка повинна підтвердити або спростувати наявність порушень.

"Може бути порушення ст. 8 Закону про рекламу в тій частині, що в рекламних цілях може бути зображено особа тільки за її письмовою згодою. Крім того, ст. 64 Закону про ведення агітації передбачає заборону участі у передвиборній агітації іноземних громадян", – пояснила медіаюрістка і адвокат Людмила Панкратова.

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Білборди Порошенко із Путіним

Білборди Порошенко із Путіним

УНІАН

Вона також зазначила, що інший кандидат на пост президента може звернутися до суду і заявити про порушення закону.

Нагадаємо, що білбори "Порошенко проти Путіна" з'явилися в українських містах з 9 квітня. У штабі президента зізналися, що ідея їх створення дійсно належить їм, однак не назвали її автора.

Білборди Порошенко із Путіним

Білборди Порошенко із Путіним

Sapranov Yuriy

Як писав OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко в 2018 році задекларував 122 мільйонів гривень видатків на рекламу.

Проте в декларації не конкретизовано, за яку саме рекламу глава держави платив – телерекламу, зовнішню або рекламу в соціальних мережах.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Пусть хуйло в суд подаст. А мы вместе похохочем. Ну или кто то тут может выступмить с зашитой его "чести и достоинства".
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Федоров Федор
Федоров Федор
Когда задержали катера ,которые порки отправил в Керченский пролив,Путин сказал,что не собирается общаться с Порки дабы не участвовать в его избирательной компании,частью которой Порки хотел это сделать.Но Порки настырный и все равно построил всю свою избирательную компанию вокруг личности В.В)
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ммда... Политтехнологи у Пети совсем тупые.
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