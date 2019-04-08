Времени очень мало: украинцев призвали поспешить со сменой места голосования

Перед вторым туром выборов президента Украины 21 апреля гражданам, которые по разным причинам не смогут проголосовать по месту жительства, стоит поспешить изменить место голосования, так как есть риск образования огромных очередей и возникновения других технических моментов.

Об этом в эфире ObozTV сказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. Он объяснил, что времени для перерегистрации украинцам в этот раз выделено значительно меньше по сравнению с тем, что было перед первым туром голосования.

"Комитет избирателей еще раньше предупреждал об этой ситуации. Перед первым туром более 300 тысяч украинцев изменили место голосования, и у них на это было три месяца. Сейчас, представим, что эти 300 тысяч человек захотят изменить место голосования, и у них есть неделя, чтобы это сделать. Важно сейчас идти и менять место голосования, не ждать 15 апреля – последнего дня, когда еще можно перерегистрироваться на выборы. Насколько мне известно, очередей сейчас нету. Сама процедура не занимает много времени", – сказал он.

Что касается жителей ОРДЛО, то соответствующие органы ведения реестра избирателей будут работать в усиленном формате на этих территориях, добавил Рыбачок.

"Это связано с тем, что будет очень трудно охватить такое большое количество человек. Надеюсь, что все люди придут. Как я понимаю, перед первым туром органы реестра избирателей работали и на выходных, думаю, так же и сейчас будут работать", – пояснил аналитик КИУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Украины Павел Петренко напомнил, что перед вторым туром выборов надо обязательно еще раз пройти процедуру временного изменения места голосования. Он отметил, что к 15 апреля 2019 включительно можно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту пребывания в день выборов; по месту расположения избирательного участка, где будет удобно проголосовать; по адресу регистрации.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!