Часу дуже мало: українців закликали поспішити зі зміною місця голосування

Перед другим туром виборів президента України 21 квітня громадянам, які з різних причин не зможуть проголосувати за місцем проживання, варто поспішити змінити місце голосування, бо є ризик утворення величезних черг та виникнення інших технічних моментів.

Про це в ефірі ObozTV сказав аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Він пояснив, що часу для перереєстрації українцям цього разу виділено значно менше, порівняно з тим, що було перед першим туром голосування.

"Комітет виборців ще раніше попереджав про цю ситуацію. Перед першим туром понад 300 тисяч українців змінили місце голосування, і вони на це мали три місяці. Зараз, уявімо, що ці 300 тисяч осіб захочуть змінити місце голосування, і в них є тиждень, щоб це зробити. Важливо зараз іти і змінювати місце голосування, не чекати 15 квітня — останнього дня, коли ще можна перереєструватися на вибори. Наскільки мені відомо, черг зараз нема. Сама процедура недовга", — сказав він.

Що стосується жителів ОРДЛО, то відповідні органи ведення реєстру виборців працюватимуть у посиленому форматі на цих територіях, додав Рибачок.

"Це пов'язано з тим, що буде дуже важко охопити таку велику кількість осіб. Сподіваюсь, що всі люди прийдуть. Як я розумію, перед першим туром органи реєстру виборців працювали й на вихідних, думаю, так само і зараз працюватимуть", — пояснив аналітик КВУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції України Павло Петренко нагадав, що перед другим туром виборів треба обов'язково ще раз пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування. Він зазначив, що до 15 квітня 2019 року включно можна звернутися в орган ведення Державного реєстру виборців за місцем перебування в день виборів; за місцем розташування виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати; за адресою реєстрації.

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