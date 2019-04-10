Все работают бесплатно: у Зеленского рассказали о ЗеКоманде

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не тратит деньги на свою команду. Все сотрудники его штаба — волонтеры или фрилансеры.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил глава штаба Зеленского Иван Баканов. По его словам, в главном офисе команды кандидата все люди работают бесплатно, за идею.

“Все волонтеры. А я об этом говорил и у нас есть проблемы с графиком поэтому… Это люди, которые работают на своих работах, у них есть бизнес и компании, но в то же время они участвуют здесь как волонтеры, помощники и симпатики”, — рассказал Баканов, а также добавил, что их мотивация проста: "У всех практически есть дети, и все хотят, чтобы они жили в Украине".

Также на волонтерских началах работают члены избирательных комиссий, а также наблюдатели по всей стране. Их перед первым туром было 16 тысяч человек. По словам Баканова, на момент проведения первого тура в целом кампания обошлась кандидату в 86 миллионов гривен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

СМИ узнали информацию о первых 10 шагах Владимира Зеленского, если после выборов 21 апреля он станет президентом. Первым делом он планирует привлечь Великобританию и США к участию в "нормандском формате", лишить Виктора Медведчука статуса посредника в переговорах с Россией, а экс-кандидата в президенты Игоря Смешко назначить главой СБУ.

Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он призвал их объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий. Кандидат в президенты призвал людей не разделяться на "малороссов и вышиватников, быдло и хохлов".

А Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними.

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