''Люди скажут "да": у Зеленского высказались об Украине в НАТО

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступает за проведение референдума о вступлении страны в НАТО.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил руководитель штаба Зеленского, председатель партии “Слуга народа” Иван Баканов. По его словам, в 2014 году украинцы уже определились с вектором развития страны в Европу, но политики все еще пытаются использовать тему для раскола общества.

“НАТО — это еще и стандарты, уровень развития оборонной и сопряженных с оборонной отраслей экономики. Это прекрасный ориентир, если мы сможем создать такие стандарты жизни и благодаря ним сформировать нацию абсолютно свободных и уверенных в себе людей”, — считает Баканов.

По его словам, стандарты НАТО четко показывают эти ориентиры, как должны быть обеспечены солдаты во время несения службы.

"На сегодня, согласно уставу НАТО, в связи с тем, что наша страна имеет территориальный и военный конфликты, мы не можем с юридической точки зрения стать членом НАТО. Тот статус, который присвоен нам в НАТО на их сайте, называется “стажер”. Это говорит о том, что они знают — мы хотим вступить в Североатлантический Альянс”, — отметил Баканов.

Иван Баканов

Поэтому, поддерживая этот вектор в целом, команда Зеленского считает, что по этому вопросу было бы честно и справедливо спросить у людей, одобряют они его или нет. Независимо от того, внесен ли он в Конституцию.

“Факт того, что вектор на Альянс закреплен в Основном законе, не поможет нам туда вступить. Хотим напомнить, что в 1991 году наша страна получила независимость именно на основании проведенного референдума. Если мы честно у людей спросим, хотим ли мы в НАТО, я уверен, что люди скажут “да”, и это снимет любые спекуляции внутри страны. Поэтому этот вопрос нужно вынести на референдум. Хотя с этим вектором и на данный момент все однозначно. Кроме того, большинство наших граждан поддерживает направление развития страны в сторону Европейского Союза”, — уверен глава штаба.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

СМИ узнали информацию о первых 10 шагах Владимира Зеленского, если после выборов 21 апреля он станет президентом. Первым делом он планирует привлечь Великобританию и США к участию в "нормандском формате", лишить Виктора Медведчука статуса посредника в переговорах с Россией, а экс-кандидата в президенты Игоря Смешко назначить главой СБУ.

Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он призвал их объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий. Кандидат в президенты призвал людей не разделяться на "малороссов и вышиватников, быдло и хохлов".

А Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними.

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