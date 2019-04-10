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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Усі працюють безкоштовно: у Зеленського розповіли про ЗеКоманду

1.3тЧитати матеріал російською

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський не витрачає гроші на свою команду. Всі співробітники його штабу — волонтери або фрілансери.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив глава штабу Зеленського Іван Баканов. За його словами, в головному офісі команди кандидата всі люди працюють безкоштовно, за ідею.

"Усі волонтери. А я про це говорив і у нас є проблеми з графіком тому... Це люди, які працюють на своїх роботах, у них є бізнес і компанії, але водночас вони беруть участь тут як волонтери, помічники і симпатики", — розповів Баканов, а також додав, що їх мотивація проста: "у всіх практично є діти, і всі хочуть, щоб вони жили в Україні".

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Усі працюють безкоштовно: у Зеленського розповіли про ЗеКоманду

Також на волонтерських засадах працюють члени виборчих комісій, а також спостерігачі по всій країні. Їх перед першим туром було 16 тисяч осіб. За словами Баканова, на момент проведення першого туру в цілому кампанія обійшлася кандидату в 86 мільйонів гривень.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:

  • ЗМІ дізналися інформацію про перші 10 кроків Володимира Зеленського, якщо після виборів 21 квітня він стане президентом. Насамперед він планує залучити Великобританію і США до участі в "нормандському форматі", позбавити Віктора Медведчука статусу посередника в переговорах з Росією, а екс-кандидата в президенти Ігоря Смешка призначити главою СБУ.

  • Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він закликав їх об'єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу через розбіжності. Кандидат у президенти закликав людей не розділятися на "малоросів і вишиватників, бидло і хохлів".

  • А Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Халявщики гребаные!
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Smith Lera
Smith Lera
Кочетов Владислав, ні вони не халявщики, вони бабло в офшорах на Кіпрі, як і зе 41 млн.зелені отримають від бені.
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