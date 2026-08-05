Фрагмент ракеты Илона Маска врезался в поверхность Луны на полной скорости: чем всё закончилось

Верхняя ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая более года дрейфовала в космосе после выполнения миссии, столкнулась с поверхностью Луны. Известно, что удар произошёл вблизи кратера Эйнштейна.

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В результате образовалась воронка диаметром примерно 27 метров и глубиной около пяти метров. Об этом сообщает Daily Mail.

Столкновение произошло со скоростью около 8 690 км/ч. По оценкам специалистов Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS), энергия удара была эквивалентна примерно трем тоннам тротила (около 15 тысяч палочек динамита). Из-за отсутствия атмосферы на Луне взрыв поднял значительное облако пыли и обломков, которое могло оставаться над местом падения в течение нескольких десятков минут.

Falcon 9 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде в январе 2025 года, доставив на Луну два частных посадочных модуля — Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience японской компании ispace. По завершении миссии верхняя ступень ракеты не вернулась на Землю, а осталась дрейфовать под действием лунной гравитации.

Впоследствии независимые астрономы обратили внимание на траекторию объекта, а специалисты Центра исследований околоземных объектов NASA подтвердили, что он движется к неизбежному столкновению с Луной.

Учёные надеются использовать последствия удара для изучения свойств лунного грунта и процессов формирования кратеров. В то же время зафиксировать момент столкновения оказалось сложнее, чем ожидалось. Ведь место падения расположено вблизи западного края видимой с Земли стороны Луны, поэтому многие наземные телескопы не смогли увидеть вспышку.

В то время как вблизи района падения находились американский орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter и южнокорейский Danuri, однако ни один из них не смог зафиксировать удар в режиме реального времени. В ближайшие дни орбитальные аппараты сделают снимки вновь образовавшегося кратера.

Это лишь второй известный случай, когда созданный человеком космический объект столкнулся с поверхностью Луны. Предыдущий произошел в 2022 году, когда на лунную поверхность упали обломки ракеты, оставившие два кратера на обратной стороне спутника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что астрономическое сообщество готовится наблюдать за столкновением обломка ракеты SpaceX с поверхностью Луны. Неуправляемый обломок верхней ступени ракеты Falcon 9 упадет на спутник Земли 5 августа 2026 года

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