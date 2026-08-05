Объявлены новые размеры зарплат в Украине: сколько будут платить

Украинцев ждет дальнейшее замедление темпов роста заработных плат, тогда как минимальные выплаты останутся на уровне, который не обеспечит даже базовые потребности. Согласно оценкам правительства, в 2027 году минимальная зарплата вырастет с 8647 до 9546 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Согласно последним оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2027 году средняя зарплата в Украине вырастет на 13,2%. Для сравнения: прогноз на этот год предусматривает рост на 20,4%. Несмотря на замедление темпов, это все равно лучшие показатели по сравнению с кризисным 2022 годом, когда рост составил всего 4,5%.

Согласно Бюджетной декларации, в следующем году минимальная заработная плата вырастет лишь на 10,4% – до 9 546 грн. Эксперты отмечают: такое повышение не позволит компенсировать даже совокупный рост цен за последние несколько лет.

Ситуация с разрывом между средними и минимальными выплатами остается критической:

32,7 тыс. грн – текущая средняя зарплата в Украине (по данным Госстата).

8,6 тыс. грн – размер минимальной зарплаты в 2026 году.

В настоящее время минимальная зарплата составляет лишь 28,4% от средней заработной платы, что является самым низким показателем среди стран Европы. Для сравнения:

базовый достаточный уровень составляет 40%.

Директива ЕС (2022/2041) рекомендует ориентироваться на 60% для обеспечения достойного уровня жизни.

Кабмин готовит реформу Трудового кодекса

Правительство работает над новым проектом Трудового кодекса, в который планируется заложить европейские принципы формирования выплат – в частности, привязку минимальной зарплаты к средней.

По словам заместителя министра экономики Дарины Марчак, правительство стремится выйти на уровень 50%, однако четких временных рамок и фиксированного процента в текущей редакции документа пока нет.

"Скорость изменений напрямую зависит от финансовых возможностей государства и бизнеса. Конкретные процентные доли и сроки будут дорабатываться к второму чтению совместно с народными депутатами, профсоюзами и бизнес-ассоциациями", – отметила чиновница.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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