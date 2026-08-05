НАБУ и САП вручили Стефанишиной новое подозрение: ей избирают меру пресечения — ЦПК

Бывшая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и бывшее посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП. Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании ей меры пресечения.

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При этом детали уголовного производства остаются неизвестными. О вручении нового подозрения сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Журналист Михаил Ткач написал в Telegram-канале, что подозрение в адрес чиновницы может касаться незаконного обогащения.

"Ольга Стефанишина, по информации источников УП в политических кругах, получила от НАБУ и САП подозрение в незаконном обогащении", — написал Михаил Ткач.

В начале заседания сторона защиты ходатайствовала о проведении слушания в закрытом режиме, однако причины такого ходатайства публично не озвучивались.

Предыдущие обвинения

Это уже не первое уголовное дело, в котором фигурирует бывшая чиновница. Она является обвиняемой по делу о тендере Министерства юстиции 2013 года, когда ведомство возглавляла Елена Лукаш. По версии следствия, в ходе закупки услуг по сравнительному анализу украинского и европейского законодательства государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 2,5 млн гривен.

Несмотря на рассмотрение этого дела в Высшем антикоррупционном суде, Стефанишина в 2020 году стала вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции, в 2021 году вошла в политсовет партии "Слуга народа", а впоследствии возглавила Министерство юстиции.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий указ № 696/2026 был подписан 3 августа 2026 года и опубликован на официальном сайте президента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении бывшей вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной. О подозрениях официально пока никому не объявлено, однако Стефанишину могут подозревать в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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