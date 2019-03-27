"Не маю права мовчати!" Вакарчук звернувся до українців із потужним закликом

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" і громадський діяч Святослав Вакарчук закликав усіх українців взяти участь у голосуванні на виборах президента, які відбудуться 31 березня.
Він наголосив, що участь у виборчому процесі є громадянським обов'язком кожного. Відеозапис звернення опублікували 27 березня на офіційній сторінці Святослава Вакарчука у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюся від своєї відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти осторонь. Я не маю права мовчати", — заявив музикант і лідер думок.
Вакарчук зазначив, що майбутнє країни перебуває в руках українців, тому не можна залишатися байдужими до виборів та ігнорувати участь у голосуванні.
Святослав Вакарчук
Скріншот
"Тисячі наших співвітчизників, зокрема і молодих людей, віддавали своє життя і віддають просто зараз для того, щоб ми з вами могли вільно вибирати. Пам'ятайте про це", — закликав Святослав Вакарчук.
Він не озвучив ім'я кандидата, якому надасть перевагу на виборах, але висловив думку, що перемога вимагає надійної команди, а не "випадкових людей, зібраних на хайпі".
"Вибори Президента України для мене не "прикол", — звернув увагу музикант.
Як писав OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році.
Перед цим музикант оголосив, що він іде у політику.
Вакарчук викликав ажіотаж заявою, що готовий принести в жертву творчість заради змін у країні.
Шанувальники Вакарчука закликали його включитися у президентські перегони, після того як у новорічну ніч про відповідне рішення оголосив шоумен Володимир Зеленський. Однак це не змінило його наміри.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що готовий був підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався на посаду президента.
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