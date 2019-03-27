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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не маю права мовчати!" Вакарчук звернувся до українців із потужним закликом

3.4тЧитати матеріал російською

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" і громадський діяч Святослав Вакарчук закликав усіх українців взяти участь у голосуванні на виборах президента, які відбудуться 31 березня.

Він наголосив, що участь у виборчому процесі є громадянським обов'язком кожного. Відеозапис звернення опублікували 27 березня на офіційній сторінці Святослава Вакарчука у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюся від своєї відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти осторонь. Я не маю права мовчати", — заявив музикант і лідер думок.

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Вакарчук зазначив, що майбутнє країни перебуває в руках українців, тому не можна залишатися байдужими до виборів та ігнорувати участь у голосуванні.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скріншот

"Тисячі наших співвітчизників, зокрема і молодих людей, віддавали своє життя і віддають просто зараз для того, щоб ми з вами могли вільно вибирати. Пам'ятайте про це", — закликав Святослав Вакарчук.

Він не озвучив ім'я кандидата, якому надасть перевагу на виборах, але висловив думку, що перемога вимагає надійної команди, а не "випадкових людей, зібраних на хайпі".

"Вибори Президента України для мене не "прикол", — звернув увагу музикант.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
УкраїнаКиїв
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что, суки, страшно вам так, что аж каменты прячете? Да вот только правда все равно своё возьмет, а вам за все держать ответ
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Предательство в том, что в Украине нет демократии в связи с тем, что оставлено без определения кого считать народом. Власть неизвестно кого не демократия, а преступление против демократии, преступники те, кто пропихивает и поддерживает такое положение дел
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Чем оно бездарнее идейно идеологически, тем у него больше апломба. Хозяина себе выбирают смерды и холуи, а люди выбирают себе идеи и убеждения, что на этих выборах не предлагает никто, это значит, что все мих участники просто дегенераты, факт
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