"Не маю права мовчати!" Вакарчук звернувся до українців із потужним закликом

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" і громадський діяч Святослав Вакарчук закликав усіх українців взяти участь у голосуванні на виборах президента, які відбудуться 31 березня.

Він наголосив, що участь у виборчому процесі є громадянським обов'язком кожного. Відеозапис звернення опублікували 27 березня на офіційній сторінці Святослава Вакарчука у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюся від своєї відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти осторонь. Я не маю права мовчати", — заявив музикант і лідер думок.

Вакарчук зазначив, що майбутнє країни перебуває в руках українців, тому не можна залишатися байдужими до виборів та ігнорувати участь у голосуванні.

Святослав Вакарчук Скріншот

"Тисячі наших співвітчизників, зокрема і молодих людей, віддавали своє життя і віддають просто зараз для того, щоб ми з вами могли вільно вибирати. Пам'ятайте про це", — закликав Святослав Вакарчук.

Він не озвучив ім'я кандидата, якому надасть перевагу на виборах, але висловив думку, що перемога вимагає надійної команди, а не "випадкових людей, зібраних на хайпі".

"Вибори Президента України для мене не "прикол", — звернув увагу музикант.

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!