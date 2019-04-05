В НСК "Олимпийский" придумали, как нажиться на анализах Порошенко

В комнаты медицинского контроля и допинг-контроля на территории НСК "Олимпийский" будут проводиться платные экскурсии.

О таком решении пресс-служба спорткомплекса объявила после того, как там сдал анализы глава Украины Петр Порошенко по требованию кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"НСК "Олимпийский" меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля. Экскурсии проводятся ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 часов", — сказано в сообщении.

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Продолжительность таких экскурсий будет длиться один час. Стоимость – 40-50 гривен для детей; 80-100 гривен – для взрослых. Услуга будет доступна в течение 10 дней: с 6 до 15 апреля.

Объяснить инициативу в "Олимпийском" решили так: "Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где творится история Украины!"

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также сдал анализы, однако сделал это в другом медицинском центре. В вскоре у оппонента Порошенко произошел "конфуз", актер пояснил, что именно произошло.

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