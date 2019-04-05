У НСК "Олімпійський" придумали, як нажитися на аналізах Порошенка

В кімнати медичного контролю і допінг-контролю на території НСК "Олімпійський" будуть проводитися платні екскурсії.

Про таке рішення прес-служба спорткомплексу оголосила після того, як там здав аналізи глава України Петро Порошенко на вимогу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

"НСК "Олімпійський" змінює звичний маршрут екскурсійних турів і пропонує всім гостям стадіону також відвідати кімнати медичного контролю і допінг-контролю. Екскурсії проводяться щодня (за винятком днів матчів) в 11:00, 13:00, 15:00 і 17:00 годин", — сказано в повідомленні.

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Тривалість таких екскурсій триватиме одну годину. Вартість – 40-50 гривень для дітей; 80-100 гривень – для дорослих. Послуга буде доступна протягом 10 днів: з 6 до 15 квітня.

Пояснити ініціативу в "Олімпійському" вирішили так: "Скористайтеся унікальною можливістю і відвідайте арену, де твориться історія України!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також здав аналізи, проте зробив це в іншому медичному центрі. Незабаром у опонента Порошенка стався "конфуз", актор пояснив, що саме сталося.

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