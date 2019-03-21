Выборы президента: жителей ОРДЛО предупредили о подлости оккупантов

Чтобы жители оккупированной части Донбасса смогли проголосовать на выборах президента Украины 31 марта, им нужно пересечь линию разграничения для перерегистрации. Однако это может создать людям риски со стороны оккупантов.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила менеджер по адвокации Центра прав человека Алена Лунева. Она добавила, что оккупанты могут ставить преграды на пути людей, чтобы показать, что граждане Украины из ОРДЛО якобы не хотят участвовать в выборах.

"Подача подобных заявлений через электронную почту значительно упростила бы ситуацию для тех, кто хочет выехать с оккупированных территорий, чтобы принять участие в выборах. Сейчас эти граждане должны до 25 марта выехать оттуда один раз, через неделю вернуться, а потом выезжать еще раз. Мы не знаем, какие риски это создает людям, не знаем, что оккупационная "власть" может сделать, чтобы поставить преграды на пути людей при пересечении КПВВ, чтобы показать, что жители ОРДЛО якобы не хотят голосовать", – сказала она.

Сейчас примерно 115 тысяч человек в Украине изменили место голосования, из них половина – это переселенцы, отмечает Лунева. Она объясняет, что на выборах каждый голос важен, ведь гражданин не так часто может влиять на государственную политику в стране.

"Внутренне перемещенные лица не имеют права голоса на местных выборах, поэтому единственный рычаг влияния на государственную политику это как раз общенациональные выборы. Если будет низкая явка вообще по Украине, то можно говорить о том, что второй тур не состоится. Мы как представители общественных организаций обращались в ЦИК с просьбой предоставить возможность лицам, которые меняют место голосования через регистрацию на оккупированных территориях, возможность одновременно подать заявление и там указать, что для волеизъявления во втором туре они также просят изменить место голосования. Это бы упростило ситуацию", – уточнила менеджер по адвокации.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы изменить место голосования, нужно лично обратиться в Государственный реестр избирателей и заполнить заявление. Там надо указать адрес избирательного участка, где человек хотел бы проголосовать. Подать заявление можно не позднее чем за пять дней до даты проведения выборов. Жители оккупированной территории Донбасса или аннексированного Крыма для этого должны выехать на подконтрольную Украине территорию. Для участия в президентских выборах им надо выехать дважды: для подачи заявления и непосредственно для голосования в день выборов. Для этого нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины с пропиской в Крыму или на неподконтрольных территориях Донбасса. Дополнительные документы для подачи заявления не нужны.

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