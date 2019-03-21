Вибори президента: жителів ОРДЛО попередили про підлість окупантів

Щоб жителі окупованої частини Донбасу змогли проголосувати на виборах президента України 31 березня, їм потрібно перетнути лінію розмежування для перереєстрації. Однак це може створити людям певні ризики з боку окупантів.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила менеджер з адвокації Центру прав людини Альона Луньова. Вона додала, що окупанти можуть ставити перепони на шляху людей, аби показати, що громадяни України з ОРДЛО нібито не хочуть брати участь у виборах.

"Подача подібних заяв через електронну скриньку значно спростила би ситуацію для тих, хто хоче виїхати з окупованих територій, щоб узяти участь у виборах. Нині ці громадяни повинні до 25 березня виїхати один раз звідти, через тиждень повернутися, а потім виїжджати ще раз. Ми не знаємо, які ризики це несе їм, що окупаційна "влада" може зробити, щоб ставити перепони на шляху людей під час перетину КПВВ, аби показати, що жителі нібито не хочуть голосувати", – сказала вона.

Нині приблизно 115 тисяч осіб в Україні змінили місце голосування, з них половина – це переселенці, зазначає Луньова. Вона пояснює, що на виборах кожен голос важливий, адже громадянин не так часто може впливати на державну політику в країні.

"Внутрішньо переміщені особи не мають права голосу на місцевих виборах, тому єдиний важіль впливу на державну політику це якраз загальнонаціональні вибори. Якщо буде низька явка взагалі по Україні, то можна говорити про те, що другий тур не відбудеться. Ми як представники громадських організацій зверталися до ЦВК із проханням надати можливість особам, які змінюють місце голосування через реєстрацію на окупованих територіях, можливість одночасно подати заяву і там вказати, що для волевиявлення в другому турі вони також просять змінити місце голосування. Це б спростило ситуацію", – уточнила менеджер з адвокації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аби змінити місце голосування, потрібно особисто звернутися до Державного реєстру виборців та заповнити заяву. Там треба вказати адресу виборчої дільниці, де людина хотіла б проголосувати. Подати заяву можна не пізніше, ніж за п'ять днів до дати проведення виборів. Мешканці непідконтрольної території Донбасу чи анексованого Криму для цього повинні виїхати на підконтрольну Україні територію. Для участі в президентських виборах їм треба виїхати двічі: для подачі заяви та безпосередньо для голосування в день виборів. Для цього треба мати із собою паспорт громадянина України з пропискою в Криму або на непідконтрольних територіях Донбасу. Додаткові документи для подачі заяви не потрібні.

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