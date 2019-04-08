"Ублюдки и нелюди": у Зеленского ответили на жесткие обвинения Геращенко

Создатели сериала "Слуга народа", где главную роль исполнил кандидат в президенты Владимир Зеленский, опровергли обвинения в дискриминации актером людей с особыми потребностями, разжигании вражды и ненависти к ним.

Такое заявление было опубликовано в понедельник, 8 апреля, на странице "Слуги народа" в Facebook в ответ на обвинения первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Отмечается, что авторы сериала "ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких".

"Упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в сериале "Слуга народа 3" звучали не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло. В погоне за властью такие люди не выбирают слов, а используют все средства, в том числе, достаточно грязные, не задумываясь о толерантности и уважении прав всех граждан", — сказано в сообщении.

"Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема, свидетельствует о существующей в обществе нетерпимость и неприятие людей с особыми потребностями. Спасибо тем, кто обратил на это внимание. Когда мы писали этот сценарий, мы даже подумать не могли, что политические оппоненты Владимира Зеленского пойдут дальше отрицательного героя сериала "Слуга народа". В адрес Владимира и его избирателей постоянно звучат прямые оскорбления - "зе-дебилы", "недолюди", "ублюдки" и так далее. Как видим, этот эпизод сразу же оказался очень реалистичным, и в актуальной ситуации предвыборной кампании все гораздо хуже", — написано в заявлении.

Владимир Зеленский скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Геращенко пригрозила Зеленскому уголовным делом, заявив о планах обратиться в МВД, Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, Министерство юстиции и к Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой.

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