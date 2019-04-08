Зеленского готовы поддержать избиратели Гриценко, Тимошенко и Бойко

Украинские избиратели, чьи кандидаты не прошли во второй тур выборов президента, более склонны отдать голос за Владимира Зеленского, чем за Петра Порошенко.

Об этом сообщил заместитель директора центра имени Разумкова Михаил Мищенко во время брифинга в понедельник, 8 апреля, передает "Лига.нет".

"Электорат самых рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко. Но это был опрос еще до первого тура. Значительное влияние на позицию электората того или иного политика будет предоставлять призыв самого кандидата", — рассказал Мищенко.

По его словам, среди избирателей лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко 41% ответил, что будет голосовать за Зеленского, а за Порошенко — лишь 10%.

Среди украинцев, которые голосовали за лидера "Оппозиционного платформы — За жизнь" Юрия Бойко 35% заявили, что поддержат Зеленского, тогда как всего 2% готовы проголосовать за Порошенко.

Среди голосовавших за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко за Зеленского готовы проголосовать 32%, а за Порошенко 16%.

25% избирателей лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко также склоняются проголосовать за Зеленского, однако достаточно много готовы поддержать и Порошенко — 19%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко признался, что Порошенко пытался договориться с ним о поддержке, однако лидер "Гражданской позиции" недавно провел встречу с Зеленским, и намекнул, что готов проголосовать за последнего.

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