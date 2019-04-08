"Виродки і нелюди": у Зеленського відповіли на жорсткі звинувачення Геращенко

Творці серіалу "Слуга народу", де головну роль виконав кандидат у президенти Володимир Зеленський, спростували звинувачення в дискримінації актором людей з особливими потребами, розпалюванні ворожнечі і ненависті до них.

Таку заяву було опубліковано в понеділок, 8 квітня, на сторінці "Слуги народу" в Facebook у відповідь на звинувачення першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко. Відзначається, що автори серіалу "в жодному разі не хотіли образити людей з особливими потребами та їхніх рідних і близьких".

"Згадка слів "олігофрени", "дауни", "дебіли" в серіалі "Слуга народу 3" лунала не від персонажа Володимира Зеленського, а з вуст основного антигероя Дмитра Сурікова, негативного персонажа, корумпованого представника влади, який втратив спокій і сон у боротьбі за своє чиновницьке крісло. У гонитві за владою такі люди не вибирають слів, а використовують усі засоби, зокрема, досить брудні, не замислюючись про толерантність і повагу прав усіх громадян", - сказано в повідомленні.

"Ми приносимо свої вибачення тим, хто сприйняв це особисто. Але всі ми не можемо ігнорувати той факт, що, на превеликий жаль, у нашому суспільстві слова "олігофрен", "даун", "дебіл" використовуються в негативній конотації. І це проблема, яка свідчить про існуючу в суспільстві нетерпимість і неприйняття людей з особливими потребами. Дякуємо тим, хто звернув на це увагу. Коли ми писали цей сценарій, ми навіть подумати не могли, що політичні опоненти Володимира Зеленського підуть далі негативного героя серіалу "Слуга народу". На адресу Володимира і його виборців постійно лунають прямі образи - "зе-дебіли", "недолюди", "виродки" і так далі. Як бачимо, цей епізод одразу ж виявився дуже реалістичним, і в актуальній ситуації передвиборчої кампанії все набагато гірше", - написано в заяві.

Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Геращенко пригрозила Зеленському кримінальною справою, заявивши про плани звернутися до МВС, Нацради з питань ТБ і радіомовлення, Міністерства юстиції та до Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової.

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