У Тимошенко відповіли на пропозицію Зеленського по дебатах з Порошенком

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко готова розглянути пропозицію кандидата в президенти Володимира Зеленського стати арбітром у дебатах з його опонентом Петром Порошенком.

Про це повідомили в штабі політика, передає "Громадське". "Ми бачили ролик, у нас є час подумати", — сказали представники Тимошенко.

Зеленський запропонував на роль незалежного арбітра Тимошенко, мотивувавши це тим, що вона посіла третє місце за підсумками першого туру виборів, лише трохи поступившись Порошенку. Він також упевнений, що Тимошенко зможе бути об'єктивною в зв'язку з тим, що публічно відмовилася підтримувати як Порошенка, так і Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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