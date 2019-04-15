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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

ЦИК обратился со срочным призывом к украинцам

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Центральная избирательная комиссия обратилась к украинцам с призывом присоединиться к работе участковых избирательных комиссий из-за недостаточного количества их членов.

Заявление было опубликовано на сайте ЦИК 15 апреля – в последний день формирования составов УИК перед вторым туром президентских выборов 21 апреля.

Так, в ряде регионов Украины окружные избирательные комиссии, которые утверждают членов УИК, столкнулись с недостаточным количеством заявок.

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Выборы в Украине

Выборы в Украине

Неукомплектованными остались 33 округа:

  • Днепропетровская область: ТИО №26,27,28;

  • Закарпатская область: ТИО № 68,69,70,71,72,73;

  • Кировоградская область: ТИО № 100,101, 102, 103;

  • Луганская область: ТИО №106,107,112,113,114;

  • Сумская область: ТИО № 157,161;

  • Харьковская область: ТИО 171,176,180;

  • Херсонская область: ТИО № 183,184,185;

  • Черниговская область: ТИО № 206,209,210;

  • г. Киев: ТИО № 216,217,220,223.

Отмечается, что все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях ОИК.

"В случае обращения к вам с предложением взять на себя обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК для осуществления волеизъявления и получения избранного народом президента Украины. Призываем украинский поддержать демократический избирательный процесс!" – призвал ЦИК.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

Отметим, что в соответствии с ч. 8 ст. 85 закона "О выборах президента Украины", окружная избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования по представлению кандидатов на пост главы государства, которые включены в избирательный бюллетень для повторного голосования, формирует новый состав участковой избирательной комиссии в количестве: для больших участков – 16 человек (по восемь человек от каждого кандидата); для средних участков – 14 человек (по семь человек от каждого кандидата); для малых участков – 12 человек (по шесть человек от каждого кандидата).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК сформировал все 199 окружных избирательных комиссий для проведения второго тура выборов президента 21 апреля и распределила средства госбюджета для подготовки к его проведению.

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Место
Украина
Тег
ЦИК
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Макарский Александр
Макарский Александр
Какие же вы епнутые,нерабы-томосеки. Як были быдлом и рагулями так и остались. Народ-терпила! Помятай украинец здесь хозяин жидивец! Зато як гарно стрыбали в 14 роке на вонючем майдане -Украина -цеевропа,европенсии, еврозарплаты,весьмирснами, житыпоновому. Ну и як житя,зашкаваренные?
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
А ХУ ЕТЬ !!! Окраина, ты пробила дно.....
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