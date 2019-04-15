ЦИК обратился со срочным призывом к украинцам

Центральная избирательная комиссия обратилась к украинцам с призывом присоединиться к работе участковых избирательных комиссий из-за недостаточного количества их членов.

Заявление было опубликовано на сайте ЦИК 15 апреля – в последний день формирования составов УИК перед вторым туром президентских выборов 21 апреля.

Так, в ряде регионов Украины окружные избирательные комиссии, которые утверждают членов УИК, столкнулись с недостаточным количеством заявок.

Выборы в Украине

Неукомплектованными остались 33 округа:

Днепропетровская область: ТИО №26,27,28;

Закарпатская область: ТИО № 68,69,70,71,72,73;

Кировоградская область: ТИО № 100,101, 102, 103;

Луганская область: ТИО №106,107,112,113,114;

Сумская область: ТИО № 157,161;

Харьковская область: ТИО 171,176,180;

Херсонская область: ТИО № 183,184,185;

Черниговская область: ТИО № 206,209,210;

г. Киев: ТИО № 216,217,220,223.

Отмечается, что все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях ОИК.

"В случае обращения к вам с предложением взять на себя обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК для осуществления волеизъявления и получения избранного народом президента Украины. Призываем украинский поддержать демократический избирательный процесс!" – призвал ЦИК.

Выборы в Украине

Отметим, что в соответствии с ч. 8 ст. 85 закона "О выборах президента Украины", окружная избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования по представлению кандидатов на пост главы государства, которые включены в избирательный бюллетень для повторного голосования, формирует новый состав участковой избирательной комиссии в количестве: для больших участков – 16 человек (по восемь человек от каждого кандидата); для средних участков – 14 человек (по семь человек от каждого кандидата); для малых участков – 12 человек (по шесть человек от каждого кандидата).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК сформировал все 199 окружных избирательных комиссий для проведения второго тура выборов президента 21 апреля и распределила средства госбюджета для подготовки к его проведению.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!