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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

ЦВК звернулася з терміновим закликом до українців

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Центральна виборча комісія звернулася до українців із закликом приєднатися до роботи дільничних виборчих комісій через недостатню кількість їх членів.

Заява була опублікована на сайті ЦВК 15 квітня – в останній день формування складів ДВК перед другим туром президентських виборів 21 квітня.

Так, в ряді регіонів України окружні виборчі комісії, які затверджують членів ДВК, зіткнулися з недостатньою кількістю заявок.

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Вибори в Україні

Вибори в Україні

Неукомплектованими залишилися 33 округи:

  • Дніпропетровська область: ТВО №26,27,28;

  • Закарпатська область: ТВО № 68,69,70,71,72,73;

  • Кіровоградська область: ТВО № 100,101, 102, 103;

  • Луганська область: ТВО №106,107,112,113,114;

  • Сумська область: ТВО № 157,161;

  • Харківська область: ТВО 171,176,180;

  • Херсонська область: ТВО № 183,184,185;

  • Чернігівська область: ТВО № 206,209,210;

  • г. Киев: ТВО № 216,217,220,223.

Відзначається, що всі небайдужі можуть написати заяви безпосередньо в приміщеннях ОВК.

"У разі звернення до вас із пропозицією обійняти обов'язки члена дільничної виборчої комісії закликаємо підтримати виборчий процес своєю участю в роботі ДВК для здійснення волевиявлення і отримання обраного народом президента України. Закликаємо українців підтримати демократичний виборчий процес!" – закликала ЦВК.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

Відзначимо, що відповідно до ч. 8 ст. 85 закону "Про вибори президента України", окружна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост глави держави, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості: для великих дільниць – 16 осіб (по вісім осіб від кожного кандидата); для середніх дільниць – 14 осіб (по сім осіб від кожного кандидата); для малих дільниць – 12 осіб (по шість осіб від кожного кандидата).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК сформувала все 199 окружних виборчих комісій для проведення другого туру виборів президента 21 квітня і розподілила кошти держбюджету для підготовки до його проведення.

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Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Макарский Александр
Макарский Александр
Какие же вы епнутые,нерабы-томосеки. Як были быдлом и рагулями так и остались. Народ-терпила! Помятай украинец здесь хозяин жидивец! Зато як гарно стрыбали в 14 роке на вонючем майдане -Украина -цеевропа,европенсии, еврозарплаты,весьмирснами, житыпоновому. Ну и як житя,зашкаваренные?
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
А ХУ ЕТЬ !!! Окраина, ты пробила дно.....
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