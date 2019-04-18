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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Путин – враг, Бандера – герой, Украине нужен Лас-Вегас: главное из интервью Зеленского

1.7тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский накануне второго тура выборов дал развернутое интервью информационному агентству "РБК-Украина". Говорили о свободе слова, декоммунизации, импичменте и роспуске Рады, особом статусе Донбасса и многом другом.

OBOZREVATEL собрал основные тезисы из интервью Владимира Зеленского.

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  • Средства массовой информации должны быть максимально свободными.

Я бы очень мечтал, чтобы пресса была независимой экономически, коммерчески. Чтобы ее нельзя было проплачивать - статьи, издания, программы на телевидении. Мы думаем об этом. Думаем с ребятами над законопроектом, чтобы телевидение было свободным. Чтобы они находили не только деньги с рынка. Пока рынок у нас слабый, нет рекламного рынка. Я бы хотел максимально искать западные инвестиции для инвестирования в свободу слова.

  • Декоммунизация – это хорошо.

В целом, я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало, и – нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и здорово. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. ... Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем – героев, которые сегодня объединяют Украину? Такое напряжение в обществе, нужно делать все возможное, чтобы объединять Украину. Как-то меня спросили, почему именем Андрея Шевченко не назвали какую-то улицу? Для меня он герой, я действительно так считаю.

Путин – враг, Бандера – герой, Украине нужен Лас-Вегас: главное из интервью Зеленского
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  • Закон о языке должен принять народ Украины.

Во-первых, его надо глубоко изучить. Затем я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона. ... Мы можем с вами назвать это одним словом – разговор с обществом. И у вас сразу целая палитра, и вы видите, как люди реагируют, из каких уголков Украины, на что они смотрят. Любой закон сегодня можно онлайн с живыми людьми проговорить. Ребята, у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь моментов, таких-то и таких-то. Сказали, посмотрели.

Ребята, сегодня мы хотим этот закон, мы хотим защитить украинский язык, и это нормально, это язык этой страны, это государственный украинский язык. Кто-то, в то время, пока вы принимаете закон, какие-то кучки людей рассказывают: "Вы знаете, что там за закон? Вы знаете, что вам всем нельзя будет говорить на русском или татарском, или польском, где-то на Закарпатье на венгерском". Никто ничего не объясняет. Вы понимаете?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

РБК-Украина

  • Закон об импичменте украинцы ждали 28 лет.

Я не держусь за должность, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которое ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе - закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора.

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  • Роспуск Верховной Рады состоится только по закону.

Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент ... по поводу роспуска – будем делать по закону. Иногда закон вообще помогает принимать решения.

  • С Игорем Коломойским связывает только бизнес.

Общаемся по бизнесу. Ну, слушайте, ну у нас серьезная компания "Квартал 95". У нас много споров по этому поводу. Дело в том, что мы пытались наладить отношения, общение менеджеров. У нас не очень получилось. Действительно, были там вопросы. Задержки с финансированием и так далее. И эти функции переложены на меня и моего основного партнера Сергея Шефира. Или он, или я – мы общаемся.

  • Путин – враг. Амнистии боевикам "Л/ДНР" не будет. Особый статус Донбассу не нужен.

Путин – враг, Бандера – герой, Украине нужен Лас-Вегас: главное из интервью Зеленского

Я считаю, что нет (особый статус Донбассу не нужен – Ред.). Я считаю, что это вообще наша великая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего.

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Одна из наших идей – это отдельный большой европейский медиа-портал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать. Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что нужно говорить. Это наши заложники там.

  • Легализации оружия не будет.

Я против легализации оружия. Нельзя на это ответить коротко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фрагмент из сериала "Слуга народа"

  • Украине нужен свой "Лас-Вегас" с легальной проституцией и игорным бизнесом.

Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность каком городу, какой территории и там все это открыть.

Да, взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это не будет закрыта территория. Можно тем самым поднять какой-то город, в которое никто не приезжает и там - пожалуйста.

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Персона
Владимир Зеленский
Тег
Выборы 2019
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Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет РЕАЛЬНЫЕ шансы стать новым украинским президентом, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, так чтобы тот снял свою кандидатуру на предстоящих выборах. Готовя своё ПРЕСТУПЛЕНИЕ, апологеты майдановского нацизма пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения порошенковской власти.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Быть гражданином страны где Бандера герой унизительно для человеческого достоинства. Бандера просто гитлеровский холуй и больше никто. То что он некоторое время провел в ВИП-бараке в Заксенхаузене не делает его каким-то борцом. Это именно хозяин посадил своего холуя. Потом выпустил. А бандеровцы виновны в преступлениях против человечности. Собственно кроме них они ничего больше и не делали. Да и ущерба РККА и НКВД практически никакого не нанесли.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ждем пенсии Донбассу за 5 лет войны?
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