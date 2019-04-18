"Никакой раздачи портфелей!" У Зеленского открестились от лоббистов из США

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заявил, что не привлекал никакие лоббистские компании или агентства для организации визита своего представителя в США.

Соответствующее заявление после обвинений, выдвинутых журналистами "Радио Свобода", было опубликовано на официальной странице в Facebook "Команды Зеленского". Так, там заверили, что не имеют контакта с компанией Signal Group.

"Олег Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского. Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов, заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем", — сказано в обращении.

Владимир Зеленский

Про распространенную ранее в СМИ информацию у Зеленского назвали провокацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко все еще не договорились по основным моментам относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

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