Путін – ворог, Бандера – герой, Україні потрібен Лас-Вегас: головне з інтерв'ю Зеленського

Кандидат у президенти Володимир Зеленський напередодні другого туру виборів дав розгорнуте інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна". Говорили про свободу слова, декомунізацію, імпічмент та розпуск Ради, особливий статус Донбасу та багато іншого.

OBOZREVATEL зібрав основні тези з інтерв'ю Володимира Зеленського.

Засоби масової інформації повинні бути максимально вільними.

Я б дуже мріяв, щоб преса була незалежною економічно, комерційно. Щоб її не можна було проплачувати - статті, видання, програмки на телебаченні. Ми думаємо про це. Думаємо з хлопцями над законопроектом, щоб телебачення було вільне. Щоб вони знаходили не тільки гроші з ринку. Поки ринок у нас слабкий, немає рекламного ринку. Я б хотів максимально шукати західні інвестиції для інвестування в свободу слова.

Декомунізація – це добре.

В цілому, я нормально ставлюся до декомунізації. Суспільство обрало, і – нормально. Є беззаперечні герої. Степан Бандера – герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. … Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Чому ми їхніми іменами не називаємо – героїв, які сьогодні об'єднують Україну? Таке напруження в суспільстві, що потрібно робити все можливе, щоб об'єднувати Україну. Якось мене запитали, чого ім'ям Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він герой, я справді так вважаю.

Закон про мову має ухвалити народ України.

По-перше, його треба глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатися думку громади з приводу цього закону. … Ми можемо з вами назвати це одним словом – розмова з суспільством. І у вас відразу ціла палітра, і ви бачите, як люди реагують, з яких куточків України, на що вони дивляться. Будь-який закон сьогодні можна онлайн з живими людьми проговорити. Хлопці, у нас є тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім моментів, таких-то і таких-то. Сказали, подивилися.

Хлопці, сьогодні ми хочемо цей закон, ми хочемо захистити українську мову, і це нормально, це мова цієї країни, це державна українська мова. Хтось, в той час, поки ви приймаєте закон, якісь купки людей розповідають: "Ви знаєте, що там за закон? Ви знаєте, що вам всім не можна буде говорити російською або татарською, чи польською, десь на Закарпатті угорською". Ніхто нічого не пояснює. Ви розумієте?

Володимир Зеленський РБК-Україна

Закон про імпічмент українці чекали 28 років.

Я не тримаюся за посаду, я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, яке чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їхнього вибору.

Розпуск Верховної Ради відбудеться лише згідно закону.

Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... з приводу розпуску – будемо робити згідно із законом. Іноді закон взагалі допомагає приймати рішення.

З Ігорем Коломойським пов'язує лише бізнес.

Спілкуємося по бізнесу. Ну, слухайте, ну у нас серйозна компанія "Квартал 95". У нас багато суперечок з цього приводу. Справа в тому, що ми намагалися налагодити стосунки, спілкування менеджерів. У нас не дуже вийшло. Дійсно, були там питання. Затримки з фінансуванням і так далі. І ці функції перекладено на мене і мого основного партнера Сергія Шефіра. Або він, або я – ми спілкуємося.

Путін – ворог. Амністії бойовикам "Л/ДНР" не буде. Особливий статус Донбасу не потрібен.

Я вважаю, що ні (особливий статус Донбасу не потрібен – Ред.). Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні, як Україна їм потрібна, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього.

Одна з наших ідей – це окремий великий європейський медіа-портал, який віщає російською мовою, який показують у всій Європі, який говорить правдиві речі і повідомляє про події в Україні, які вони хочуть чути. Пустити цей імпульс, простягнути їм руку допомоги, сказати: ми вас чекаємо, дивіться, ви зараз в заручниках. Ось, що треба говорити. Це наші заручники там.

Легалізації зброї не буде.

Я проти легалізації зброї. Не можна на це відповісти коротко, поясню чому. Легалізація зброї сьогодні в Україні, в країні, де йде війна, це неправильно, тому що ми прекрасно з вами знаємо, скільки зброї.

Фрагмент із серіалу "Слуга народу"

Україні потрібен свій "Лас-Вегас" з легалізованою проституцією та гральним бізнесом.

Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якийсь території і там все це відкрити.

Так, взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусіть. Це ж не буде закрита територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там - будь ласка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!