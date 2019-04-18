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Вибори президента України 2019

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Путін – ворог, Бандера – герой, Україні потрібен Лас-Вегас: головне з інтерв'ю Зеленського

1.7тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський напередодні другого туру виборів дав розгорнуте інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна". Говорили про свободу слова, декомунізацію, імпічмент та розпуск Ради, особливий статус Донбасу та багато іншого.

OBOZREVATEL зібрав основні тези з інтерв'ю Володимира Зеленського.

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  • Засоби масової інформації повинні бути максимально вільними.

Я б дуже мріяв, щоб преса була незалежною економічно, комерційно. Щоб її не можна було проплачувати - статті, видання, програмки на телебаченні. Ми думаємо про це. Думаємо з хлопцями над законопроектом, щоб телебачення було вільне. Щоб вони знаходили не тільки гроші з ринку. Поки ринок у нас слабкий, немає рекламного ринку. Я б хотів максимально шукати західні інвестиції для інвестування в свободу слова.

  • Декомунізація – це добре.

В цілому, я нормально ставлюся до декомунізації. Суспільство обрало, і – нормально. Є беззаперечні герої. Степан Бандера – герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. … Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Чому ми їхніми іменами не називаємо – героїв, які сьогодні об'єднують Україну? Таке напруження в суспільстві, що потрібно робити все можливе, щоб об'єднувати Україну. Якось мене запитали, чого ім'ям Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він герой, я справді так вважаю.

Путін – ворог, Бандера – герой, Україні потрібен Лас-Вегас: головне з інтерв'ю Зеленського
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  • Закон про мову має ухвалити народ України.

По-перше, його треба глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатися думку громади з приводу цього закону. … Ми можемо з вами назвати це одним словом – розмова з суспільством. І у вас відразу ціла палітра, і ви бачите, як люди реагують, з яких куточків України, на що вони дивляться. Будь-який закон сьогодні можна онлайн з живими людьми проговорити. Хлопці, у нас є тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім моментів, таких-то і таких-то. Сказали, подивилися.

Хлопці, сьогодні ми хочемо цей закон, ми хочемо захистити українську мову, і це нормально, це мова цієї країни, це державна українська мова. Хтось, в той час, поки ви приймаєте закон, якісь купки людей розповідають: "Ви знаєте, що там за закон? Ви знаєте, що вам всім не можна буде говорити російською або татарською, чи польською, десь на Закарпатті угорською". Ніхто нічого не пояснює. Ви розумієте?

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

РБК-Україна

  • Закон про імпічмент українці чекали 28 років.

Я не тримаюся за посаду, я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, яке чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їхнього вибору.

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  • Розпуск Верховної Ради відбудеться лише згідно закону.

Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... з приводу розпуску – будемо робити згідно із законом. Іноді закон взагалі допомагає приймати рішення.

  • З Ігорем Коломойським пов'язує лише бізнес.

Спілкуємося по бізнесу. Ну, слухайте, ну у нас серйозна компанія "Квартал 95". У нас багато суперечок з цього приводу. Справа в тому, що ми намагалися налагодити стосунки, спілкування менеджерів. У нас не дуже вийшло. Дійсно, були там питання. Затримки з фінансуванням і так далі. І ці функції перекладено на мене і мого основного партнера Сергія Шефіра. Або він, або я – ми спілкуємося.

  • Путін – ворог. Амністії бойовикам "Л/ДНР" не буде. Особливий статус Донбасу не потрібен.

Путін – ворог, Бандера – герой, Україні потрібен Лас-Вегас: головне з інтерв'ю Зеленського

Я вважаю, що ні (особливий статус Донбасу не потрібен – Ред.). Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні, як Україна їм потрібна, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього.

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Одна з наших ідей – це окремий великий європейський медіа-портал, який віщає російською мовою, який показують у всій Європі, який говорить правдиві речі і повідомляє про події в Україні, які вони хочуть чути. Пустити цей імпульс, простягнути їм руку допомоги, сказати: ми вас чекаємо, дивіться, ви зараз в заручниках. Ось, що треба говорити. Це наші заручники там.

  • Легалізації зброї не буде.

Я проти легалізації зброї. Не можна на це відповісти коротко, поясню чому. Легалізація зброї сьогодні в Україні, в країні, де йде війна, це неправильно, тому що ми прекрасно з вами знаємо, скільки зброї.

Путін – ворог, Бандера – герой, Україні потрібен Лас-Вегас: головне з інтерв'ю Зеленського

Фрагмент із серіалу "Слуга народу"

  • Україні потрібен свій "Лас-Вегас" з легалізованою проституцією та гральним бізнесом.

Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якийсь території і там все це відкрити.

Так, взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусіть. Це ж не буде закрита територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там - будь ласка.

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Особа
Володимир Зеленський
Тег
Выборы 2019
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Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет РЕАЛЬНЫЕ шансы стать новым украинским президентом, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, так чтобы тот снял свою кандидатуру на предстоящих выборах. Готовя своё ПРЕСТУПЛЕНИЕ, апологеты майдановского нацизма пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения порошенковской власти.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Быть гражданином страны где Бандера герой унизительно для человеческого достоинства. Бандера просто гитлеровский холуй и больше никто. То что он некоторое время провел в ВИП-бараке в Заксенхаузене не делает его каким-то борцом. Это именно хозяин посадил своего холуя. Потом выпустил. А бандеровцы виновны в преступлениях против человечности. Собственно кроме них они ничего больше и не делали. Да и ущерба РККА и НКВД практически никакого не нанесли.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ждем пенсии Донбассу за 5 лет войны?
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