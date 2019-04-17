Телеканалу "1+1" предъявили обвинения из-за Зеленского: в чем дело

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о нарушениях избирательного законодательства, связанных с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Как сказано в сообщении пресс-службы, в связи с этим в Центральную избирательную комиссию поступило соответствующее обращение. Отмечается, что за три предвыборных месяца присутствие Зеленского в эфире "1+1" достигло 14%.

В Нацсовете заявили, что были нарушены статьи 3, 561, 57 и 58 Закона Украины "О выборах Президента Украины".

Так, в частности в течение 27-29 марта в эфире телеканала зафиксировали трансляцию сериала "Слуга народа-3", в котором содержатся высказывания главного героя Голобородька. Они якобы дублируют тезисы предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации.

В частности, фрагмент из сериала, озвученный Голобородько: "... И поэтому, первое, что мы предлагаем - это законопроект о снятии неприкосновенности с Президента, депутатов и судей...", и отдельные тезисы: "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей"; "Об импичменте Президента Украины"; "Об отзыве народного депутата Украины", являются частью предвыборной программы этого кандидата, которые идентичны.

Владимир Зеленский скриншот из эфира "Право на владу"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне группа "1+1" медиа подала в суд на Порошенко после его неожиданного визита во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу". Гендиректор Александр Ткаченко заявил, что Порошенко "заработал" на иск от телеканала.

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