Зв'язки з Коломойським і переговори з Путіним: Зеленський зробив відверте зізнання Гриценку

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив, що особисто зустрівся з кандидатом у президенти України й шоуменом Володимиром Зеленським.

Таку заяву Гриценко зробив на своїй сторінці у Facebook. "Не для власного працевлаштування або входження нашої команди в його команду, а щоб відчути і зрозуміти людину, яка має реальний шанс стати главою держави", – пояснив політик.

"Чи готовий він [Зеленський] до посади президента? Ні, не готовий, але відповідальність усвідомлює, готовий докладати зусиль і декларує намір спиратися на професіоналів", – написав Гриценко.

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