"Можно назвать как угодно": озвучена позиция Зеленского по Крыму и Донбассу

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков озвучил позицию политика по поводу оккупированных Россией территорий Украины.

"Позиция Зеленского, что у нас происходит: у нас оккупированный Крым, аннексированный Крым, как угодно это можно назвать, и у нас происходит гибридная война с Российской Федерацией на востоке страны", – сказал Разумков в эфире "Радио НВ".

"Я думаю, что ни у одного кандидата другой позиции, в принципе, быть не может", – добавил он.

Дмитрий Разумков

Политтехнолог также отметил, что на данный момент противостоять военной агрессии Российской Федерации в военном плане будет тяжело. По его словам, Нормандский формат должен расширяться.

"Это ядерное государство, которое далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу, и ведет агрессивную войну не только у нас, но и во многих других странах мира. Или прямую, или информационную. Поэтому придется пойти по дипломатическому пути", – сказал Разумков.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает, что национализированный ПриватБанк должен возвращаться украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

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