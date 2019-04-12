"США не поддерживают!" Волкер высказался о кандидатах в президенты Украины

США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, но выступают за соблюдение принципов.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, первый тур выборов прошел в Украине успешно.

"Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов", – сказал он.

Курт Волкер "112 Украина"

При этом Волкер акцентировал внимание на том, что США поддерживают Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский устроил перепалку в прямом эфире со своим оппонентом в избирательной гонке, действующим главой Украины Петром Порошенко.

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