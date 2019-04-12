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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"США не підтримують!" Волкер висловився про кандидатів у президенти України

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США не підтримують жодного з кандидатів у президенти України, але виступають за дотримання принципів.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, перший тур виборів пройшов в Україні успішно.

"Бажаємо вам успіхів у проведенні другого туру президентських виборів, а також парламентських восени. Традиційно США не висловлюють підтримку жодному з кандидатів на виборах, втім, виступають за дотримання принципів", – сказав він.

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Курт Волкер

Курт Волкер

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При цьому Волкер акцентував увагу на тому, що США підтримують Україну в розвитку основ демократії, в економічних реформах, в боротьбі проти корупції і розвитку сильної суверенної безпечної держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський влаштував перепалку у прямому ефірі зі своїм опонентом у виборчих перегонах, чинним главою України Петром Порошенком.

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Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та владельцу свiдомой отары как то по куй , кого выберут главным свiдомим бараном!! По команде все равно бекать мекать будет вся отара в нужном направлении!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурачок кардинально поменял свою позицию))))))))))))))))))))))))))))))А ещё три недели назад...
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a alexeyon
a alexeyon
Смешно наблюдать когда вата «топит» за Зеленского
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
a alexeyon, Получается на Украине 70% ваты. Один ты чернявый арияц, потом турок в пропуканных турецких шальварах, они же украинские шаровары
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
a alexeyon, Милый нам насрать кто там вами голодранцами будет командовать...шут или алкаш...Алкаш даже нам приятнее))))))
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