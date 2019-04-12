"США не підтримують!" Волкер висловився про кандидатів у президенти України

США не підтримують жодного з кандидатів у президенти України, але виступають за дотримання принципів.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, перший тур виборів пройшов в Україні успішно.

"Бажаємо вам успіхів у проведенні другого туру президентських виборів, а також парламентських восени. Традиційно США не висловлюють підтримку жодному з кандидатів на виборах, втім, виступають за дотримання принципів", – сказав він.

Курт Волкер "112 Україна"

При цьому Волкер акцентував увагу на тому, що США підтримують Україну в розвитку основ демократії, в економічних реформах, в боротьбі проти корупції і розвитку сильної суверенної безпечної держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський влаштував перепалку у прямому ефірі зі своїм опонентом у виборчих перегонах, чинним главою України Петром Порошенком.

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