Среди снегов и айсбергов: украинцы смогут проголосовать даже в Антарктиде

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде появился наиболее удаленный от Киева специальный участок для голосования на выборах президента Украины.

Он ​​расположен в 15 тыс. километров от столицы Украины, сообщает "Громадське". На этом спецучастке будут голосовать 34 человека, среди которых 11 участников постоянной экспедиции ("зимовщики", которые находятся на станции круглый год) и 23 научных сотрудника сезонной экспедиции (они приехали в конце января).

Полярники будут голосовать не на "живых" бюллетенях, а на их копиях, которые направит Центральная избирательная комиссия. Кабинку для голосования установят в самом большом помещении станции — столовой.

Подсчитывать голоса будут в присутствии всех экспедиторов. Также из присутствующих на станции сформировали избирательную комиссию, в которую вошли четыре человека.

Антарктида Pixabay

Из-за погодных условий передать протокол комиссии и сами бюллетени могут только через месяц или даже год после голосования, поэтому их скан-копии отправят в ЦИК в Киеве.

"Если гражданину не безразлично, что станет с его голосом, он и за 15 тысяч километров от дома, среди снегов и айсбергов, найдет возможность проголосовать", — сказал глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Отметим, что экспедиторы голосуют на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут избирать президента, парламент (по спискам партий), но не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении была объявлена 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, состоится 21 апреля. ЦИК должен объявить результаты до 1 мая.

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