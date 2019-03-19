Серед снігів і айсбергів: українці зможуть проголосувати навіть в Антарктиді

На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з'явилася найбільш віддалена від Києва спеціальна дільниця для голосування на виборах президента України.

Він розташований в 15 тис. кілометрів від столиці України, повідомляє "Громадське". На цій спецдільниці голосуватимуть 34 людини, серед яких 11 учасників постійної експедиції ("зимівники", які знаходяться на станції круглий рік) і 23 наукових співробітника сезонної експедиції (вони приїхали в кінці січня).

Полярники будуть голосувати не на "живих" бюлетенях, а на їх копіях, які направить Центральна виборча комісія. Кабінку для голосування встановлять в найбільшому приміщенні станції — їдальні.

Підраховувати голоси будуть в присутності всіх експедиторів. Також з присутніх на станції сформували виборчу комісію, до якої увійшли чотири людини.

Антарктида Pixabay

Через погодні умови передати протокол комісії і самі бюлетені можуть тільки через місяць або навіть рік після голосування, тому їх скан-копії відправлять у ЦВК в Києві.

"Якщо громадянину не байдуже, що станеться з його голосом, він і за 15 тисяч кілометрів від дому, серед снігів і айсбергів, знайде можливість проголосувати", — сказав голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Відзначимо, що експедитори голосують на станції "Академік Вернадський" з 1998 року. Вони можуть обирати президента, парламент (за списками партій), але не голосують за кандидатів у мажоритарних округах і не беруть участі в місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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